Notizie dall’Agenzia delle entrate tramite WhatsApp. Ora è possibile

L’Agenzia delle entrare debutta su whatsApp.

Tramite il proprio canale whatsapp attivo dal 13 settembre, l’Agenzia delle entrate aggiornerà i contribuenti con notizie, informazioni e tutto quello che c’è di nuovo nel mondo del fisco.

Dunque, al via un nuovo canale di informazione per i contribuenti che potranno tenersi aggiornati su una materia in continua evoluzione.

Come riportato sul portale Fisco Oggi, portale dell’Agenzia delle entrate, chi sceglie di aderire al servizio, infatti, potrà seguire le novità direttamente negli “Aggiornamenti” dell’applicazione, dove trovano posto i canali disponibili, separati dalle chat con amici, familiari e community. In sostanza, il canale tematico WhatsApp è una sorta di newsletter, separato dalle chat personali.

Il fisco su whatsapp. Il nuovo canale WhatsApp Agenzia delle entrate

Il Canale delle Entrate è attivo e accessibile a tutti gli utenti di WhatsApp, in modo graduale, direttamente sul proprio smartphone o Pc. La trasmissione delle informazioni è unidirezionale, dall’Agenzia all’utente iscritto al canale.

L’utente può visualizzare la lista dei canali disponibili tramite un’apposita funzionalità di ricerca presente nella inedita tab “Aggiornamenti”.

L’Agenzia delle entrate spiega anche la scelta di attivare il canale WhatsApp Agenzia delle entrate.

La scelta di approdare sulla più diffusa applicazione messaggistica nasce dal fatto che il Canale WhatsApp rappresenta un nuovo strumento di trasmissione, attraverso cui è possibile inviare testi, foto, video e altro senza interferire con le chat private degli iscritti. Chi sceglie di aderire al servizio, infatti, potrà seguire le novità direttamente negli “Aggiornamenti” dell’applicazione, dove trovano posto i canali disponibili, separati dalle chat con amici, familiari e community. In sostanza, il canale tematico WhatsApp è una sorta di newsletter, separato dalle chat personali.

L’Agenzia delle entrate su whatsApp. Dati personali mai in pericolo

Particolare attenzione è stata dedicata alla protezione delle informazioni personali sul canale WhatsApp Agenzia delle entrate: il numero di telefono e l’immagine del profilo di chi aderisce non saranno mai mostrati all’Agenzia o agli altri follower, allo stesso modo, non sarà visibile il numero dell’Amministrazione. È il servizio di trasmissione più privato disponibile.

Così come avviene per i messaggi, anche gli aggiornamenti del Canale non dureranno per sempre: la cronologia resterà sul Server di WhatsApp per un massimo di 30 giorni.

Il canale verrà aggiornato in tempo reale con notizie, informazioni e tutto quello che c’è di nuovo nel mondo del fisco. Ma il percorso social delle Entrate risale nel tempo: nasce nel 2012 con il primo presidio istituzionale, YouTube, e il canale Entrate in Video, che oggi conta più di 6 milioni di visualizzazioni e oltre 38mila iscritti. L’Amministrazione passa poi nel 2014 alla vetrina informativa istituzionale su Twitter e nel 2016 alla pagina Facebook, che oggi conta oltre 181mila follower e oltre 71mila messaggi gestiti. Dalla fine del 2018, è attiva la pagina istituzionale LinkedIn, su cui ci seguono oltre 242mila utenti, e da luglio 2023 l’Agenzia sbarca su Instagram, una nuova sfida per raccontare il mondo dell’Amministrazione fiscale con occhi diversi.

