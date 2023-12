Come si vive alle Canarie: Vantaggi Fiscali e Non Solo

Molti lettori in pensione (o che ci andranno entro fine 2023) ci chiedono informazioni su come si vive alle Canarie da pensionato. Continuando a leggere tutti coloro che ci hanno scritto troveranno una risposta che ha un valore aggiunto: è una testimonianza diretta.

Canarie o Portogallo per la pensione?

Soprattutto dopo le notizie sul freno ai vantaggi fiscali in Portogallo, le Canarie tornano a essere tra le mete più gettonate dai pensionati italiani all’estero. La nostra redazione si è focalizzata più volte sui vantaggi fiscali per i pensionati a Tenerife e dintorni.

Per quanto riguarda però un’analisi del come si vive alle Canarie, pensiamo che la pensione con meno tasse non sia l’unico motivo sul quale basare la decisione di trasferirsi oppure no. Abbiamo quindi ritenuto utile pubblicare questa lettera per condividerla con tutti coloro che stanno guardando alle isole spagnole affacciate sul Marocco come

La lettera che abbiamo ricevuto inizia così:

“Sono Mario, un pensionato italiano che ha deciso di fare le valigie e trasferirsi alle meravigliose Canarie. Oggi compio un anno in questo paradiso sotto il sole e voglio condividere la mia esperienza con voi, spiegando i vantaggi fiscali e non solo di questa scelta”.

I Vantaggi Fiscali della pensione alle Canarie

Tassazione agevolata : uno dei motivi principali che mi ha spinto a trasferirmi qui è stata la tassazione agevolata. Le Canarie offrono un regime fiscale vantaggioso per i residenti, con aliquote più basse rispetto all’Italia. Ciò significa che una parte più consistente della mia pensione finisce direttamente nelle mie tasche.

: uno dei motivi principali che mi ha spinto a trasferirmi qui è stata la tassazione agevolata. Le Canarie offrono un regime fiscale vantaggioso per i residenti, con aliquote più basse rispetto all’Italia. Ciò significa che una parte più consistente della mia pensione finisce direttamente nelle mie tasche. Esenzione fiscale su alcune entrate : le Canarie esentano da tasse alcune entrate come i dividendi, i guadagni da capitali e le eredità. Questo è un sollievo finanziario che ha un impatto positivo sul mio budget mensile.

: le Canarie esentano da tasse alcune entrate come i dividendi, i guadagni da capitali e le eredità. Questo è un sollievo finanziario che ha un impatto positivo sul mio budget mensile. Costo della vita accessibile: oltre ai vantaggi fiscali diretti, ho scoperto che il costo della vita alle Canarie è più accessibile rispetto all’Italia. Le spese quotidiane, dall’alimentazione all’affitto, sono generalmente inferiori, consentendomi di vivere una vita più confortevole con la mia pensione.

Come si vive alle Canarie: i vantaggi di natura non fiscale

Clima eccezionale : Forse uno dei vantaggi più evidenti è il clima eccezionale delle Canarie. Sole quasi tutto l’anno e temperature miti rendono ogni giorno un giorno perfetto per esplorare l’isola o semplicemente rilassarsi sulla spiaggia.

: Forse uno dei vantaggi più evidenti è il clima eccezionale delle Canarie. Sole quasi tutto l’anno e temperature miti rendono ogni giorno un giorno perfetto per esplorare l’isola o semplicemente rilassarsi sulla spiaggia. Qualità della vita : La qualità della vita alle Canarie è davvero alta. L’atmosfera rilassata, la bellezza naturale e la cultura accogliente contribuiscono a creare un ambiente ideale per la pensione.

: La qualità della vita alle Canarie è davvero alta. L’atmosfera rilassata, la bellezza naturale e la cultura accogliente contribuiscono a creare un ambiente ideale per la pensione. Comunità internazionale: Non sono solo in questo viaggio. Alle Canarie ho trovato una comunità internazionale vibrante e amichevole, il che ha reso la mia esperienza ancora più arricchente. Conoscere persone provenienti da tutto il mondo è un vero tesoro.

Le Canarie non sono un paradiso senza difetti

Distacco dalla famiglia : Questa è forse la parte più difficile. Essere lontani dalla famiglia è un aspetto delicato da considerare. Fortunatamente, la tecnologia moderna rende più facile rimanere in contatto, ma non c’è nulla che sostituisca il calore di una riunione familiare.

: Questa è forse la parte più difficile. Essere lontani dalla famiglia è un aspetto delicato da considerare. Fortunatamente, la tecnologia moderna rende più facile rimanere in contatto, ma non c’è nulla che sostituisca il calore di una riunione familiare. Adattamento iniziale: All’inizio, adattarsi a una nuova cultura e a una nuova lingua può essere una sfida. Tuttavia, con un po’ di impegno e spirito aperto, ci si abitua rapidamente e si apprezza la ricchezza della diversità.

Come si vive alle Canarie: Vantaggi Fiscali e Non Solo

Quindi trasferirsi alle Canarie (al netto dei vantaggi fiscali sulla pensione) sì o no? La scelta, ovviamente, è personale ma questa lettera può magari servire a considerare i pro e i contro del fare un passo simile e di farlo proprio a Tenerife e dintorni.

“In conclusione, il mio primo anno alle Canarie è stato un vero successo.

I vantaggi fiscali e non fiscali hanno reso questa scelta una delle migliori della mia vita. Se state considerando un cambiamento simile, assicuratevi di fare una ricerca approfondita, ma ricordate che la Dolce Vita alle Canarie potrebbe essere proprio ciò di cui avete bisogno!

Buona fortuna e arrivederci dal sole delle Canarie,

Mario”.