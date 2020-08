Villarosa attacca Gualtieri: ridurre la maggiorazione allo 0,1% per chi pagherà le imposte il 20 agosto

Duro attacco social del sottosegretario del ministero dell’economia Alessio Villarosa nei confronti del Ministro Gualtieri. La questione riguarda il differimento delle imposte al 20 agosto. Una scelta effettuata da gran parte dei contribuenti, i quali hanno accettando una maggiorazione pari al 0,40%.

Per Villarosa, considerando il particolare periodo di emergenza sanitaria ed economica, lo Stato avrebbe dovuto, quanto meno, alleggerire il peso di questa maggiorazione.

Scadenze fiscali, la maggiorazione allo 0,1% come atto di civiltà fiscale

“Se qualcosa non può essere espresso in numeri non è scienza: è opinione. Ecco oggi i numeri mi danno purtroppo ragione!”. Così parte l’attacco di Villarosa nei confronti del Ministro Gualtieri.

Il dipartimento delle Finanze, spiega il sottosegretario, ha dichiarato che larga parte dei contribuenti ha preferito differire le scadenze del pagamento delle imposte al prossimo 20 agosto (con maggiorazione dello 0,4 per cento) e solo una quota contenuta di contribuenti ISA e forfettari (quasi il 60 per cento in meno di coloro che avevano versato l’anno scorso alla prima scadenza) ha già versato (il 30 luglio scorso) senza maggiorazione al 20 luglio scorso.

“I contribuenti che hanno effettuato i versamenti fiscali entro il termine del 30 luglio sono pari al 40% del numero complessivo dell’anno precedente. I dati confermano le stime sulla base delle quali ho sempre sostenuto la necessità di consentire una proroga dei versamenti. Ritengo sia opportuno, quantomeno, ridurre la maggiorazione allo 0,1% per ripristinare il rapporto di fiducia tra lo Stato, le imprese e i commercialisti e agevolare gli adempimenti tardivi che – come dimostrano le statistiche post emergenza Covid-19 – sono dovuti a fattori di forza maggiore che hanno inciso negativamente nei bilanci del sistema produttivo italiano”.

Prosegue il post facebook di Villarosa: “Il duro scontro avvenuto tra me e il ministro sul tema sospensioni fiscali, guardando i dati REALI e non “personali supposizioni” – come immaginavo – mi dà ragione, quindi caro Roberto Gualtieri ridurre la maggiorazione allo 0,1% diventa oggi un atto di civiltà fiscale!”.

