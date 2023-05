Tutto ciò che può essere percepito dall’INPS a partire dai 60 anni di età e non solo pensione

Andare in pensione o ricevere una prestazione a carico dello Stato è una delle aspirazioni principali di chiunque supera i 60 anni di età. Innanzi tutto perché a quella età difficilmente si può trovare un lavoro se uno lo perde. Ed a maggior ragione se si considera il fatto che gli over 60 dal nuovo governo Meloni vengono inseriti in una particolare fascia della popolazione che venne definita di fragilità. Effettivamente quando si parlava di sostituire il reddito di cittadinanza o di modificarlo, il governo pensava di suddividere la popolazione in due fasce. Da un lato i fragili e dall’altro i cosiddetti occupabili. Tra i fragili rientravano i minorenni, gli invalidi e gli over 60. Tutti gli altri finivano dentro il perimetro dei cosiddetti attivabili al lavoro. Ciò significa che a 60 dieta un contribuente viene considerato meritevole di tutela. C’è chi a sessant’anni può già prendere la pensione e chi invece deve virare su quelli che a tutti gli effetti vengono considerati degli aiuti di Stato.

“Buonasera, ho appena compiuto 60 anni di età ed ho un lavoro precario. Ho sentito dire che a 60 anni lo Stato concede degli aiuti. Vorrei lasciare il lavoro dopo 30 anni di contributi versati. Cosa posso sfruttare per poter finalmente dire basta con la mia attività?”

La pensione a 60 anni e le cose che molti non dicono

Una età pari a 60 anni dal punto di vista pensionistico è una età che non consente di andare in pensione con i classici canali. A 60 anni di età possono andare in pensione i contribuenti che raggiungono quei requisiti in deroga alle normative vigenti. Non mancano le misure alternative alla pensione di vecchiaia ordinaria, anche se piuttosto selettive come requisiti.

Pensione a 60 anni? ecco alcune possibilità

Con 30 anni di contributi versati invalidi civili, disoccupati e caregivers, possono avere accesso all’Ape sociale, ma servono 63 anni di età almeno. Se invece a 63 ani età si svolge un lavoro gravoso, da 7 degli ultimi 10 anni, o da 6 degli ultimi 7, con 32 o 36 anni di carriera in base al lavoro svolto si può prendere l’Ape sociale per il lavoro gravoso. L’ Ape sociale è solo una delle alternative esistenti alla pensione ordinaria. ma a 60 anni non è possibile perché servono 63 anni di età almeno.

60 anni di età sono idonei alla pensione con invalidità specifica. Chi risulta invalido almeno all’80% ma con riduzione della capacità lavorativa specifica per il lavoro svolto, può andare in pensiona a partire dai 58 anni. Ma è una facoltà solo per le donne. Per gli uomini infatti servono almeno 61 anni. Il trattamento comunque decorre dopo 12 mesi dal raggiungimento dei requisiti che oltre all’età e alla disabilità, prevedono anche almeno 20 anni di contributi.

Le alternative alle pensioni anticipate senza limiti di età

Chi non raggiunge gli oltre 40 anni di contributi versati che servono per la quota 41 precoci o per le pensioni anticipate ordinarie, o ancora per la quota 103, grandi alternative non ce ne sono. A prescindere dai contributi versati ma con determinate situazioni reddituali, a 67 anni di età si può percepire l’assegno sociale. Una misura prettamente assistenziale che l’Inps eroga a chi non riesce a raggiungere una pensione diretta è che si trova, come dicevamo, in situazioni reddituali precarie.

I sussidi possono tornare utili

Per le donne, agevolate già dalla citata pensione di vecchiaia anticipata con invalidità pensionabile all’80% c’è pure opzione donna. Bastano 60 anni compiuti già nel 2022 ed insieme a 35 anni di contributi possono valere la pensione anticipata contributiva per le donne. Ma occorre essere invalide, caregivers, in aziende con tavoli di crisi aperte o disoccupate. Ma chi compie 60 anni di età nel 2023, se ha completato 35 anni di contributi nel 2021, può accedere ad opzione donna con le vecchie regole.

Il reddito di cittadinanza

Quelle che prevedono 58 anni di età e 35 anni di contributi per le dipendenti e 59 anni di età e 35 anni di contribuiti per le autonome. Queste lavoratrici infatti hanno congelato il requisito e non devono sottostare alle regole odierne che prevedono opzione donna a 58 anni solo per le donne che hanno avuto due o più figli e sono disoccupate o assunte in aziende in crisi (con un solo figlio l’età passa a 59 anni). Alternative alla pensione per gli over 60 non possono che essere i sussidi. Sempre che i requisiti posseduti lo consentono.

Con un ISEE sotto i 9.360 euro e con un reddito familiare sotto i 6.000 euro (ma da adeguare alle scale di equivalenza in base al numero dei familiari), c’è il reddito di cittadinanza. La misura scomparirà però il 31 dicembre prossimo. Il sussidio eroga un beneficio economico su una card di Poste Italiane mese per mese, ma con soldi che non si possono prelevare tutti in contante. Soldi quindi che vanno spesi nei negozi convenzionati e per comprare beni di prima necessita, per farmaci o per pagare le utenze domestiche. Dal 2024 il reddito di cittadinanza dovrebbe essere sostituito dalla Garanzia per l’Inclusione. La misura somiglierà al reddito di cittadinanza ed erogherà fino a 500 euro al mese come componente di integrazione al reddito. In aggiunta, per chi vive in una casa con contratto di affitto registrato all’agenzia delle Entrate, c’è l’aggiunta di massimo 280 euro al mese come compensazione del canone di affitto pagato.