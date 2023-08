Turno lotteria scontrini, codici vincenti del 3 agosto 2023

Turno infrasettimanale per la lotteria scontrini, con l’estrazione odierna del 3 agosto 2023. Il gioco non va in ferie. In questo mese i sorteggi saranno regolari.

All’estrazione hanno partecipato gli scontrini trasmessi, dal venditore al sistema, dal lunedì 24 luglio 2023 a domenica 30 agosto 2023. Oggi vincono 15 acquirenti (25.000 euro per ognuno) e 15 venditori (5.000 euro ciascuno). Lo stesso scontrino è vincente per entrambi.

Adesso si hanno 90 giorni di tempo per reclamare il premio altrimenti è perso. I 90 giorni decorrono dal ricevimento della comunicazione della vincita, che può arrivare via PEC o per raccomandata.

Vincono sempre chi compra e chi acquista

La lotteria scontrini è il gioco a premi legato all’acquisto di beni e servizi certificati da scontrino elettronico. Prevede estrazioni settimanali, mensili e annuali. Per partecipare serve il codice lotteria da mostrare al venditore quando si fa la spesa.

Per ogni euro di spesa corrisponde un biglietto virtuale, per un massimo di 1.000 biglietti per ciascun scontrino. E’ necessario che il pagamento sia fatto con strumento elettronico.

Il primo sorteggio fu fatto il giorno 11 marzo 2021. Vi presero parte gli scontrini di febbraio del medesimo anno. Da quella data, ogni secondo giovedì del mese si fa un’estrazione a cui partecipano gli scontrini del mese precedente. Ogni turno sono vincenti 10 acquirenti e 10 venditori. Il premio per ciascuno è pari rispettivamente a 100.000 euro e 20.000 euro.

Dall’11 giugno 2021, i sorteggi mensili non sono più soli. Infatti, da questa data, ogni giovedì si fa una riffa a cui prendono parte gli scontrini trasmessi da lunedì a domenica della settimana prima. Vincono, ogni volta, 15 acquirenti (25.000 euro ciascuno) e 15 venditori (5.000 euro ciascuno).

Pertanto, ogni secondo giovedì del mese capita che si fanno due sorteggi, ossia quello mensile e quello infrasettimanale.

Previste anche estrazioni annuali per gli scontrini dell’anno prima. Vincenti un solo acquirente (5.000.000 di euro) e un solo esercente (1.000.000 di euro). Le date sono stabilite di volta in volta.

Lotteria scontrini: il turno del 3 agosto 2023

Uno scontrino una volta estratto non può partecipare alle altre estrazioni. Intanto, questi i 15 codici vincenti del sorteggio lotteria scontrini 3 agosto 2023:

1476-0021 88S25001117 04030052

1462-0036 3BSDP001064 04620006

0187-0126 99IEC014809

0161-0007 99SEA004682 20670011

0586-0083 96SRT000996 07250001

2867-0197 99MEY007111

1537-0174 88I24004820

0846-0105 99IEB015992

1759-0017 53SNS300825 20350003

1781-0081 53SNS300460 11470034

1058-0013 8AMTN028723

1582-0184 53SNS302869 20160019

1604-0064 3BIWB005063

1739-0010 53SNS301592 01210005

0044-0191 99IEC014067.

Il calendario e i risultati di tutti i turni sono disponibili sul sito istituzionale lotteria scontrini.