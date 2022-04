Troppe assenze dei figli a scuola, salta il reddito di cittadinanza: boom di casi in Sicilia dopo l’iniziativa di un preside

Chi non manda i figli a scuola rischia di perder il reddito di cittadinanza. E’ l’ultima novità che arriva da una regione italiana. Si tratta della Sicilia, dove i Carabinieri hanno segnalato e denunciato 280 persone per “inadempienza all’obbligo di istruzione dei minori”.

E’ quanti riporta anche il quotidiano “la Repubblica” di Palermo.

Il figlio non va a scuola: stop al reddito cittadinanza

L’inadempienza dell’obbligo di istruzione scolastica è un fenomeno molto preoccupante in Sicilia. Come riporta il menzionato quotidiano, in questi primi mesi del 2022, sono circa 550 le segnalazioni di minori che non frequentano la scuola.

Ad illustrare il dato è il presidente del tribunale per i minorenni di Catania, Roberto Di Bella. Numeri preoccupanti che rischiano di aumentare se non si interviene subito con qualche misura di contrasto al fenomeno. L’obiettivo è quello di evitare che i ragazzi finiscono nella rete della criminalità.

Ecco perché si è pensato ad uno strumento che coinvolga il reddito di cittadinanza. L’intenzione di un protocollo con l’INPS che preveda la cessazione del sussidio per tutti coloro che non mandano i figli a scuola.

Su questo tipo di sanzione è già arrivato il nulla osta del Ministero dell’Interno e ad oggi, spiega il giudice Di Bella, sono già partite le prime 38 segnalazioni a tale scopo.

