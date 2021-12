Tobin Tax 2022: aliquote e titoli finanziari esenti da imposta

Il Ministero dell’Economia e delle Finanze ha appena aggiornato l’elenco delle società quotate su Borsa Italiana soggette a Tobin Tax per il 2022.

La FTT (Financial Transaction Tax), comunemente nota come Tobin Tax, è stata introdotta nel nostro ordinamento fiscale nel 2013. Nonostante l’insuccesso e ripetuto il tentativo di abolirla, l’imposta non è ancora stata eliminata.

La Tobin tax colpisce indistintamente la maggior parte degli investitori italiani attraverso una piccola trattenuta sull’acquisto di azioni, derivati e altri strumenti finanziari quotati in borsa.

Quanto si paga

La Tobin tax non è calcolata in misura fissa, ma varia in percentuale. Si tratta per la precisione dello 0,10% del valore della transazione sul valore di acquisto. Cosa che, per un investitore di lungo periodo potrebbe anche essere poco significativa, ma per un trader che effettua numerose operazioni durante l’anno ha un peso significativo.

Non tutte le operazioni sono però soggette ad imposta e fra queste rientrano gli acquisti di titoli azionari di società con capitalizzazione inferiore ai 500 milioni di euro. L’elenco è aggiornato dal Mef ogni anno sulla base delle rilevazioni delle società quotate nel mese di novembre.

Strumenti finanziari esenti dalla Tobin Tax

Gli strumenti finanziari esenti da Tobin Tax in Italia sono:

i titoli di stato

le obbligazioni

le quote di fondi d’investimento

le quote di Sicav

i titoli azionari con capitalizzazione inferiore a 500 milioni

i titoli azionari esteri quotati in Italia

i titoli azionari con residenza fiscale all’estero (BB Biotech, FCA, Tenaris, Ferrari, Exor, CNH Industrial, STM, D’Amico Shipping)

Società con capitalizzazione inferiore ai 500 milioni

4AIM SICAF

4AIM SICAF COMPARTO 2 CROWDFUNDING

A.B.P. NOCIVELLI

ABC COMPANY

ABITARE IN

ACQUAZZURRA

ACSM-AGAM

AEDES

AEFFE

AEROPORTO GUGLIELMO MARCONI DI BOLOGNA

AGATOS

ALA

ALFIO BARDOLLA

ALFONSINO

ALGOWATT

ALKEMY

ALMAWAVE

AMBIENTHESIS

AMBROMOBILIARE

AQUAFIL

ARTERRA BIOSCIENCE

ASKOLL EVA

ASSITECA

ATON GREEN STORAGE

AUTOSTRADE MERIDIONALI

AVIO

B&C SPEAKERS

BANCA AGRICOLA POPOLARE DI RAGUSA

BANCA CARIGE

BANCA DI IMOLA

BANCA FINNAT

BANCA INTERMOBILIARE

BANCA MACERATA

BANCA POPOLARE CORTONA

BANCA POPOLARE DEL LAZIO

BANCA POPOLARE DI FONDI

BANCA POPOLARE DI FRUSINATE

BANCA POPOLARE DI PUGLIA E BASILICATA

BANCA POPOLARE LAJATICO

BANCA POPOLARE PUGLIESE

BANCA POPOLARE SANT’ANGELO

BANCA POPOLARE VALCONCA

BANCA PROFILO

BANCA SELLA

BANCA SISTEMA

BANCA VALSABBINA

BANCO DI DESIO E BRIANZA

BASICNET

BASTOGI

BCA POPOLARE DI BARI

BCP TORRE DEL GRECO

BE

BEGHELLI

BFC MEDIA

BIALETTI INDUSTRIE

BIANCAMANO

BIOERA

BORGOSESIA

BRIOSCHI

CAIRO COMMUNICATION

CALEFFI

CALTAGIRONE EDITORE

CASASOLD

CASSIOPEA

CASTA DIVA GROUP

CELLULARLINE

CEMBRE

CENTRALE DEL LATTE D’ITALIA

CHL

CIRCLE

CIVIBANK

CLABO

CLASS EDITORI

CLEANBNB

COFLE

COIMA RES

COMAL

COMPAGNIA DEI CARAIBI

COMPAGNIA IMMOBILIARE AZIONARIA

CONAFI

CONFINVEST

CONVERGENZE

COPERNICO

COSTAMP GROUP

COVER 50

CROWDFUNDME

CSP INTERNATIONAL

CULTI MILANO

CY4GATE

CYBEROO

DBA GROUP

DEA CAPITAL

DEFENCE TECH HOLDING

DESTINATION ITALIA

DHH

DIGITAL MAGICS

DIGITAL360

DIGITOUCH

DOXEE

ECOSUNTEK

EDILIZIACROBATICA

EDISON RSP

EEMS

ELES

ELICA

EMAK

ENERGICA MOTOR COMPANY

ENERTRONICA SANTERNO

ENERVIT

EPRICE

EQUITA GROUP

ESAUTOMOTION

ESI

EUKEDOS

EUROTECH

EVISO

EXPERT.AI

EXPRIVIA

FABILIA

FARMAE

FENIX ENTERTAINMENT

FERVI

FIDIA

FIERA MILANO

FILA

FINE FOODS & PHARMACEUTICALS NTM

FINLOGIC

FIRST CAPITAL

FNM

FOPE

FOS

FRANCHI UMBERTO MARMI

FRENDY ENERGY

FRIULCHEM

FULLSIX

G RENT

GABETTI PROPERTY SOLUTIONS

GAMBERO ROSSO

GAS PLUS

GEFRAN

GEL

GEOX

GEQUITY

GIBUS

GIGLIO GROUP

GIGLIO.COM

GIORGIO FEDON

GISMONDI 1754

GO INTERNET

GPI

GRIFAL

GROWENS

HEALTH ITALIA

H-FARM

I GRANDI VIAGGI

IERVOLINO & LADY BACARDI ENTERTAINMENT

IGD – IMMOBILIARE GRANDE DISTRIBUZIONE

IGEAMED

IL SOLE 24 ORE

ILLA

ILPRA

IMMSI

IMVEST

INDEL B

INDUSTRIAL STARS OF ITALY 4

INDUSTRIE CHIMICHE FORESTALI

INIZIATIVE BRESCIANE

INNOVATEC

INTEK GROUP

INTERMONTE PARTNERS SIM

INTRED

IRCE

IT WAY

ITALIA INDEPENDENT

ITALIAN EXHIBITION GROUP

ITALIAN WINE BRANDS

JONIX

KI GROUP

KOLINPHARMA

LA CASSA DI RAVENNA

LABOMAR

LANDI RENZO

LAZIO

LEONE FILM GROUP

LONGINO&CARDENAL

LUCISANO MEDIA GROUP

LVENTURE GROUP

MAPS

MARZOCCHI POMPE

MASI AGRICOLA

MATICA FINTEC

MEDICA

MEGLIOQUESTO

MIT SIM

MITTEL

MONDO TV

MONNALISA

MONRIF

NEODECORTECH

NEOSPERIENCE

NET INSURANCE

NETWEEK

NEWLAT FOOD

NEWRON PHARMACEUTICALS

NEXT RE

NICE FOOTWEAR

NOTORIOUS PICTURES

NUSCO

NVP

OFFICINA STELLARE

OLIDATA

OMER

OPENJOBMETIS

ORSERO

OSAI AUTOMATION SYSTEM

PATTERN

PHILOGEN

PIERREL

PININFARINA

PIOVAN

PIQUADRO

PITECO

PLANETEL

PLC

POLIGRAFICI PRINTING

PORTALE SARDEGNA

PORTOBELLO

POWERSOFT

PREMIA FINANCE

PRIMA INDUSTRIE

PRISMI

PROMOTICA

RACING FORCE

RADICI

RATTI

RCS MEDIAGROUP

REEVO

RELATECH

RENERGETICA

RESTART

RETI

REVO

RISANAMENTO

ROMA

ROSETTI MARINO

ROSSS

SABAF

SCIUKER FRAMES

SEBINO

SEC NEWGATE

SERI INDUSTRIAL

SERVIZI ITALIA

SG COMPANY

SHEDIR PHARMA GROUP

SIRIO

SIT

SITI – B&T

SOCIETA’ EDITORIALE IL FATTO

SOFTEC

SOFTLAB

SOGEFI

SOLUTIONS CAPITAL MANAGEMENT SIM

SOLUZIONE TASSE

SOMEC

SOSTRAVEL. COM

COM SOURCESENSE

SPINDOX

TAKE OFF

TAS

TECMA SOLUTIONS

TELESIA

TENAX INTERNATIONAL

TESMEC

THE ITALIAN SEA GROUP

TISCALI

TITANMET

TOSCANA AEROPORTI

TPS

TRAWELL CO

TRENDEVICE

TREVI FIN INDUSTRIALE

TRIBOO

TXT

UCAPITAL24

ULISSE BIOMED

UNIDATA

UNIEURO

VALSOIA

VANTEA SMART

VETRYA

VIANINI

VIMI FASTENERS

VISIBILIA EDITORE

VOLKSBANK BANCA POPOLARE ALTO ADIGE

WEBSOLUTE

WM CAPITAL

ZUCCHI

Società quotate alla borsa di Milano ma con sede all’estero

BB BIOTECH

CAMPARI

CEMENTIR

CNH INDUSTRIAL

FERRARI

EXOR

MEDIASET

STELLANTIS

STM

TENARIS

Il Mef ha appena aggiornato la lista valida per il 2022: