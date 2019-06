Tobin Tax 2019, chi la paga e chi no: i titoli azionari esentati dall’imposta

Per molti investitori la Tobin Tax rappresenta una tassa occulta che gli intermediari di borsa applicano alle transazioni finanziarie. Dal 2013, infatti, da quando è stata introdotta nel nostro ordinamento fiscale, la FTT (Financial Transaction Tax), meglio nota come Tobin Tax, ha colpito la maggior parte dei soggetti italiani attraverso una piccola trattenuta sugli scambi di azioni, derivati e altri strumenti finanziari.

Come funziona la Tobin Tax

Si tratta per la precisione dello 0,10% del valore della transazione all’atto dell’acquisto che, per un investitore di lungo periodo potrebbe anche essere poco significativa, ma per un trader che effettua numerose operazioni durante l’anno rischia di pesare molto.

L’imposta sulle transazioni finanziarie viene applicata dall’intermediario finanziario che agisce come sostituto di imposta ed è pari a 0,10% saldo netto delle transazioni giornaliere. In pratica, se si acquistano in borsa azioni ENI per un controvalore di 1.000 euro e si lasciando in deposito titoli, la banca applicherà un’imposta di 1 euro che successivamente verserà all’Erario. Ciò non avviene se il titolo viene venduto nell’arco della giornata e non viene mantenuto in deposito. Lo stesso vale per i derivati con sottostante indici o azioni italiane (Futures, Opzioni, CFD, warrants, covered warrants e certificates). In questo caso l’aliquota varia a seconda del tipo di strumento e del valore del contratto e colpisce sia il compratore che il venditore.

Infine, la Tobin Tax colpisce anche gli operatori professionali che utilizzano software per operazioni ad alta frequenza che generano un volume di operazioni molto elevato. L’imposta viene applicata con un’aliquota dello 0,02% sul controvalore degli ordini annullati o modificati che in una giornata di borsa superino la soglia numerica stabilita con il decreto di cui al precedente periodo.

Strumenti finanziari esenti dalla Tobin Tax

Fra gli strumenti finanziari che non vengono colpiti dalla Tobin Tax vi sono i titoli di stato, le obbligazioni, le quote di fondi comuni di investimento, le quote di Sicav e i titoli azionari italiani la cui capitalizzazione di borsa è inferiore ai 500 milioni di euro.

Società con capitalizzazione inferiore ai 500 milioni

Sono esentati dall’imposta anche quei titoli azionari la cui capitalizzazione supera i 500 milioni ma che hanno residenza fiscale in Paesi per i quali non è prevista la tassazione (ad esempio FCA, Tenaris, Ferrari, Exor, CNH Industrial, STM).

Le azioni delle società con capitalizzazione inferiore ai 500 milioni non vengono colpite da Tobin Tax, ma può capitare che in un certo periodo dell’anno ve ne siano alcune che scendono sotto tale soglia e l’intermediario applica l’imposta, come anche il contrario. Allo scopo il fisco redige ala fine di novembre di ogni anno l’elenco delle società di borsa che sono esenti da imposta la cui validità vale per i 12 mesi successivi. Per il 2019 le società esenti sono le seguenti:

Società Capitalizzazione (Mln Euro) 4AIM SICAF 6 ABITARE IN 70 ACOTEL GROUP 14 ACSM-AGAM 413 AEDES 58 AEFFE 251 AEROPORTO GUGLIELMO MARCONI DI BOLOGNA 457 AGATOS 12 ALERION CLEANPOWER 145 ALFIO BARDOLLA 11 ALKEMY 57 ALP.I 97 AMBIENTHESIS 33 AMBROMOBILIARE 10 AQUAFIL 410 ARCHIMEDE 46 ASKOLL EVA 48 ASSITECA 76 ASTALDI 52 AUTOSTRADE MERIDIONALI 117 AVIO 297 AXELERO 19 B&C SPEAKERS 126 B.F. 252 BANCA APULIA 344 BANCA CARIGE 154 BANCA DI IMOLA 95 BANCA FINNAT 108 BANCA INTERMOBILIARE 53 BANCA MACERATA 32 BANCA POPOLARE DEL LAZIO 219 BANCA POPOLARE DI FONDI 51 BANCA POPOLARE DI FRUSINATE 108 BANCA POPOLARE DI PUGLIA E BASILICATA 184 BANCA POPOLARE LAJATICO 78 BANCA POPOLARE PUGLIESE 93 BANCA POPOLARE SANT’ANGELO 74 BANCA POPOLARE VALCONCA 33 BANCA PROFILO 113 BANCA SELLA 102 BANCA SISTEMA 129 BANCA VALSABBINA 169 BANCO DI DESIO E BRIANZA 235 BANCO DI SARDEGNA RSP 40 BASICNET 274 BASTOGI 101 BCA POPOLARE DI BARI 388 BCA REG. DI SVILUPPO 48 BE 116 BEGHELLI 53 BIALETTI INDUSTRIE 37 BIANCAMANO 7 BIODUE 58 BIOERA 4 BLUE FINANCIAL COMMUNICATION 3 BOMI ITALIA 40 BORGOSESIA 9 BRIOSCHI 46 CAD IT 43 CAIRO COMMUNICATION 401 CALEFFI 22 CALEIDO GROUP 3 CALTAGIRONE 300 CALTAGIRONE EDITORE 150 CAPITAL FOR PROGRESS 2 60 CARRARO 157 CASSA DI RAVENNA 486 CASSIOPEA 379 CASTA DIVA GROUP 13 CDR ADVANCE CAPITAL 9 CELLULARLINE 170 CEMBRE 356 CENTRALE DEL LATTE D’ITALIA 38 CFT 100 CHL 6 CIRCLE 8 CIVIBANK 132 CLABO 16 CLASS EDITORI 20 COFIDE 320 COIMA RES 268 COMPAGNIA IMMOBILIARE AZIONARIA 12 CONAFI 10 COSTAMP GROUP 150 COVER 50 43 CR CENTO 61 CSP INTERNATIONAL 27 CULTI MILANO 10 DAMIANI 70 DBA GROUP 33 DEA CAPITAL 393 DIGITAL BROS 115 DIGITAL MAGICS 47 DIGITAL VALUE 69 DIGITAL360 19 DIGITOUCH 18 DOMINION HOSTING HOLDING 8 ECOSUNTEK 8 EDILIZIACROBATICA 22 EDISON RSP 102 EEMS 3 EL EN 309 ELETTRA INVESTIMENTI 37 ELICA 108 EMAK 216 ENERGICA MOTOR COMPANY 40 ENERGY LAB 4 ENERTRONICA 11 ENERVIT 57 EPRICE 62 EPS EQUITA PEP2 68 EQUITA GROUP 169 ESAUTOMOTION 42 ESPRINET 205 EUKEDOS 22 EUROTECH 133 EXPERT SYSTEM 44 EXPRIVIA 49 FERVI 33 FIDIA 24 FIERA MILANO 265 FINE FOODS & PHARMACEUTICALS NTM 163 FINLOGIC 38 FINTEL ENERGIA GROUP 62 FIRST CAPITAL 27 FNM 213 FOPE 30 FRENDY ENERGY 20 FULLSIX 11 GABELLI VALUE FOR ITALY 103 GABETTI PROPERTY SOLUTIONS 14 GAMBERO ROSSO 10 GAMENET 236 GAROFALO HEALTH CARE 291 GAS PLUS 100 GEDI GRUPPO EDITORIALE 185 GEFRAN 89 GEL 12 GEOX 372 GEQUITY 4 GIGLIO GROUP 39 GIORGIO FEDON 15 GO INTERNET 18 GPI 106 GRIFAL 47 GRUPPO CERAMICHE RICCHETTI 17 GRUPPO GREEN POWER 5 GRUPPO WASTE ITALIA 5 GUALA CLOSURES 400 HEALTH ITALIA 76 H-FARM 47 I GRANDI VIAGGI 81 ICF GROUP 56 IDEAMI 241 IL SOLE 24 ORE 23 ILLA 14 IMMSI 140 IMVEST 93 INDEL B 155 INDUSTRIAL STARS OF ITALY 3 142 INIZIATIVE BRESCIANE 73 INNOVATEC 7 INTEK GROUP 141 INTRED 42 IRCE 53 ISAGRO 51 IT WAY 3 ITALIA INDEPENDENT 18 ITALIAN WINE BRANDS 88 ITALIAONLINE 238 KI GROUP 7 KOLINPHARMA 9 LA DORIA 288 LANDI RENZO 123 LAZIO 93 LEONE FILM GROUP 67 LIFE CARE CAPITAL 130 LONGINO&CARDENAL 28 LUCISANO MEDIA GROUP 24 LUVE 215 LVENTURE GROUP 18 M&C 20 MAILUP 35 MASI AGRICOLA 117 MASSIMO ZANETTI BEVERAGE 201 MEDIACONTECH 9 MITTEL 155 MOLMED 135 MONDADORI EDITORE 386 MONDO TV 92 MONNALISA 53 MONRIF 23 NEODECORTECH 10 NET INSURANCE 28 NETWEEK 24 NEWRON PHARMACEUTICALS 122 NICE 311 NOTORIOUS PICTURES 81 NOVA RE 44 OLIDATA 6 OPENJOBMETIS 107 ORSERO 124 OVS 353 PANARIAGROUP INDUSTRIE CERAMICHE 94 PHARMANUTRA 149 PIERREL 29 PININFARINA 118 PIOVAN 470 PIQUADRO 88 PITECO 73 PLC 43 PLT ENERGIA 65 POLIGRAFICA S FAUSTINO 7 POLIGRAFICI EDITORIALE 25 POLIGRAFICI PRINTING 19 PORTALE SARDEGNA 5 PORTOBELLO 9 PRIMA INDUSTRIE 216 PRISMI 24 RATTI 77 RENERGETICA 12 RENO DE MEDICI 282 RETELIT 252 RISANAMENTO 37 ROMA 317 ROSETTI MARINO 165 ROSSS 8 SABAF 158 SAES GETTERS 391 SAFE BAG 59 SAFILO GROUP 99 SCIUKER FRAMES 9 SERI INDUSTRIAL 114 SERVIZI ITALIA 102 SESA 360 SG COMPANY 26 SIT 202 SITI – B&T 64 SMRE 141 SOFTEC 7 SOGEFI 183 SOLUTIONS CAPITAL MANAGEMENT SIM 16 SOMEC 108 SOSTRAVEL. COM 19 SPACTIV 86 SPRINTITALY 143 STEFANEL 8 TAS 123 TELESIA 8 TERNIENERGIA 15 TESMEC 45 THESPAC 56 TINEXTA 302 TISCALI 67 TITANMET 3 TOSCANA AEROPORTI 262 TPS 24 TREVI FIN INDUSTRIALE 44 TRIBOO 44 TXT 105 UNIEURO 211 VALSOIA 128 VEI 1 94 VETRYA 41 VIANINI 34 VIMI FASTENERS 40 VISIBILIA EDITORE 2 WIIT 89 WM CAPITAL 4 ZUCCHI 8

