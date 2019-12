Tasse automobilistiche aziendali: da gennaio, l’Agenzia delle Entrate metterà a disposizione un nuovo servizio

Con provvedimento n. 1404989 del 3 dicembre 2019, l’Agenzia delle Entrate comunica le modalità di pagamento cumulativo della tassa automobilistica erariale con addebito diretto in conto corrente bancario o postale, da effettuarsi tramite i servizi telematici dell’Agenzia delle entrate.

Tassa automobilistica erariale. Di cosa si tratta?

La legge 23 luglio 2009, n.

99, ha introdotto la facoltà di eseguire cumulativamente il versamento delle tasse automobilistiche per le imprese concedenti i veicoli in locazione finanziaria, ciò “al fine di semplificare e razionalizzare la riscossione della tassa dovuta su veicoli concessi in locazione finanziaria, le singole regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano sono autorizzate a stabilire le modalità con le quali le imprese concedenti possono provvedere ad eseguire cumulativamente il versamento delle tasse dovute per i periodi di tassazione compresi nella durata dei rispettivi contratti”.

Tale facoltà, attraverso la legge 11 dicembre 2016, n. 232. L’articolo 1, comma 38, è stata estesa alle aziende con flotte di auto e camion.

In particolare, a decorrere dal 9 gennaio 2020, esclusivamente per i soggetti abilitati ai servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate, aventi il titolo di: proprietari, usufruttuari, acquirenti con patto di riservato dominio o utilizzatori a titolo di locazione finanziaria di veicoli di competenza delle Regioni Friuli Venezia Giulia e Sardegna, la cui tassa automobilistica è gestita dall’Agenzia delle Entrate.

Come è possibile effettuare il pagamento?

I soggetti di cui sopra, dopo avere effettuato l’accesso ai servizi telematici, potranno utilizzare la funzionalità on line “Pagamento cumulativo tassa automobilistica” per inserire le informazioni relative ai veicoli per i quali si vuole effettuare il pagamento.

Il versamento delle somme dovute per le posizioni inserite avviene con addebito su un conto intestato all’utente aperto presso un intermediario della riscossione convenzionato con l’Agenzia delle entrate.

A tal fine, tra i dati inseriti utilizzando la funzionalità di cui al precedente periodo, sono indicati anche il codice IBAN del conto da addebitare e il codice fiscale dell’intestatario del conto stesso.

