Tassa di soggiorno 2023: in quale città costerà di più ques’estate?

La tassa di soggiorno 2023 aumenterà in molte città italiane (e straniere) mete turistiche nazionali e internazionali. Da alcuni anni, molte delle nostre città prevedono questo contributo aggiuntivo per i non residenti in visita, in particolare durante la stagione estiva.

A partire dal 1° gennaio di quest’anno, la tassa ha registrato un aumento considerevole, estendendosi a molte altre città e aumentando notevolmente di prezzo, in seguito all’approvazione della Legge di Bilancio 2023. Infatti, il Parlamento italiano ha dato il via all’aumento delle tariffe solo in quelle zone in cui il flusso turistico supera di venti volte il numero dei residenti.

Di conseguenza, i comuni italiani che soddisfano la caratteristica appena menzionata, possono aumentare il costo della tassa di soggiorno da 5 euro fino a un massimo di 10 al giorno, a seconda della tipologia di struttura ospitante.

In questo articolo, andiamo a scoprire in quali città è aumentata la tassa di soggiorno 2023, in particolare, nei maggiori centri urbani, per andare in vacanza preparati senza amare sorprese.

Aumento della tassa di soggiorno 2023: tutte le città interessate

Nel 2023, le tasse di soggiorno aumenteranno anche per molte città italiane. Questo a causa di un emendamento della Legge di Bilancio che consente di raddoppiare l’importo massimo della tassa di soggiorno per quei comuni, come Rimini, Venezia, Verbania, Firenze e Pisa che ricevono flussi turistici 20 volte superiori al numero degli abitanti.

Le amministrazioni comunali possono utilizzare i dati dell’Istat sulle presenze turistiche per decidere l’aumento della tassa, considerando la media dei dati del triennio precedente. Nel caso del triennio 2023-2025, deve essere considerata la media dei dati del 2017-2019.

Ma l’aumento della tassa di soggiorno non riguarderà solo queste città dato che altri comuni provvederanno o hanno già provveduto a rincararne il prezzo.

Per alcuni comuni come quelli pugliesi di Bari e Taranto verrà introdotta per la prima volta, suscitando non poche polemiche da parte dei cittadini.

Altre città che hanno istituito o istituiranno la tassa di soggiorno nel 2023, ricordiamo Caserta, Tarvisio, Bagnoregio, Manduria, Bagnara Calabra, Laveno Mombello, Chiusaforte, Castiglione Fiorentino, Paola, Verghereto, Garbagnate Monastero, Ovada, e Civitanova Marche.

Vediamo, ora, più nel dettaglio, di quanto aumenterà la tassa di soggiorno nelle principali mete turistiche del nostro Paese.

Tassa di soggiorno 2023 a Bari

A Bari debutta per la prima volta la tassa di soggiorno che oscillerà tra i 1,5 euro al giorno fino a 5 euro al giorno, per un soggiorno minimo di 3 giorni, a partire da giugno 2023.

Tasse di soggiorno 2023 a Milano, Roma e Venezia

Anche a Venezia, Roma e Milano, da quest’estate ci sarà un aumento della tassa di soggiorno per turisti, variabile tra i 3 e i 10 euro giornalieri. Dobbiamo attendere ancora un mese per verificare se effettivamente l’aumento verrà confermato.

Tassa di soggiorno Firenze

Dal 1° aprile 2023 è aumentata anche la tassa di soggiorno a Firenze. Allo stesso tempo, il Comune ha introdotto maggiori esenzioni al pagamento di questo costo aggiuntivo per i turisti. Le esenzioni variano dai 3,50 euro a notte per gli hotel a una stella e i campeggi, fino agli 8 euro dei 5 stelle.

Tassa di soggiorno 2023 a Napoli

A Napoli, dall’1 luglio 2023, si potrà alloggiare in un albergo o in un B&B solo con un extra di 50 centesimi a notte, a persona. Le attuali tariffe, entrate in vigore il 1 luglio 2019, aumenteranno di 50 centesimi per quanto riguarda le strutture ricettive extra alberghiere (B&B, case vacanza e affittacamere), nonché degli hotel a 3 e 4 stelle. Gli hotel 5 stelle lusso, già in linea con le tariffe delle altre città, sono esenti.

La proposta è arrivata dall’assessore al bilancio, Pier Paolo Baretta; a seguito, la giunta comunale ha approvato la rideterminazione della tassa di soggiorno per le strutture ricettive della città.

L’aumento è dovuto all’incremento dei flussi turistici che richiedono maggiori spese pubbliche a supporto dei servizi di accoglienza e per il miglioramento dei servizi pubblici, e quindi, anche maggiori entrate per sostenerle. Proprio per questo motivo, a partire dal 1 luglio 2023, la tassa di soggiorno subirà una revisione tariffaria. Bisogna considerare che l’aumento, rispetto ad altri capoluoghi italiani, non è eccessivo e che, a Napoli, la tassa di soggiorno applicata è inferiore rispetto ad altre mete turistiche rinomate.

Tassa di soggiorno a Palermo nel 2023

Nel capoluogo siciliani, probabilmente la tassa di soggiorno arriverà fino a 10 euro al giorno. Si attende conferma prima dell’inizio della stagione estiva.

Tassa di soggiorno 2023 Torino

Anche a Torino, la tassa di soggiorno subirà un incremento fino a 50 centesimi a seconda della tipologia mediante la decisione presa dall’Amministrazione cittadina.

L’anno, a Torino, la tassa è applicabile ogni trimestre fino a un massimo di 7 pernottamenti consecutivi e parte da 1 euro per ostelli e campeggi fino ai 5 euro per alberghi a cinque stelle e alberghi a cinque stelle lusso.