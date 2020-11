All’assemblea condominiale spetta il via libera sull’effettuazione dei lavori rientranti nel superbonus 110%. Sono previste specifiche maggioranze. In particolare, le delibere assembleari che autorizzano i lavori rientranti nel superbonus 110%, sono valide se approvate con un numero di voti che rappresenti la maggioranza degli intervenuti e almeno un terzo del valore dell’edificio.

Detto ciò, quale maggioranza è necessaria per approvare la richiesta di un finanziamento bancario per effettuare tutti o parte dei lavori condominiali? Ebbene, a tale domanda ha risposto il Ministero dell’Economia e delle Finanze con alcune FAQ pubblicate nei giorni scorsi.

Il superbonus 110%

Rientrano nel superbonus 110% gli interventi di risparmio energetico e di riduzione del rischio sismico.

Gli interventi devono essere effettuati su edifici residenziali, le spese devono essere sostenute tra il 1° luglio 2020 e il 31 dicembre 2021.

L’art.119 del D.L. 34/2020 Rilancio individua interventi principali e interventi secondari. L’Agenzia delle entrate con la circolare n°24/e 2020 distingue gli interventi in trainati(principali) e trainanti( secondari).

Ad ogni modo, sono agevolati gli interventi di:

isolamento termico sugli involucri degli edifici;

sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale sulle parti comuni;

sostituzione di impianti di climatizzazione invernale sugli edifici unifamiliari o sulle unità immobiliari di edifici plurifamiliari funzionalmente indipendenti;

interventi antisismici.

Difatti, tali interventi sono definiti quali “interventi trainanti”.

Inoltre, se collegati ad uno degli interventi appena citati, danno diritto alla detrazione del 110% anche i generi interventi c.d. “trainati”:

gli interventi rientranti nell’eco bonus ordinario (art.14 D.L. 63/2013);

installazione di impianti solari fotovoltaici ( art.16-bis comma 1 DPR 917/86, TUIR);

colonnine di ricarica la ricarica per veicoli elettrici.

I lavori appena individuati devono essere effettuati sui seguenti tipi di immobili:

Gli edifici oggetto dei lavori: non solo appartamenti

Gli interventi agevolati devono essere realizzati su:

parti comuni di edifici residenziali in “ condominio” ( sia trainanti, sia trainati);

sia trainanti, sia trainati); edifici residenziali unifamiliari e relative pertinenze (sia trainanti, sia trainati);

unità immobiliari residenziali funzionalmente indipendenti e con uno o più accessi autonomi dall’esterno site all’interno di edifici plurifamiliari e relative pertinenze (sia trainanti, sia trainati);

singole unità immobiliari residenziali e relative pertinenze all’interno di edifici in condominio (solo trainati).

Gli immobili possono essere posseduti anche in donazione dando diritto al superbonus 110%.

Superbonus 110% e lavori condominiali: le delibere condominiali

Le assemblee condominiali che devono dare il via libera ai lavori con il Superbonus sono valide se approvate con un numero di voti che rappresenti la maggioranza degli intervenuti e almeno un terzo del valore dell’edificio. Lo prevede l’art. 119 comma 9 bis del Decreto Rilancio. Dunque, è possibile che non tutti i condòmini siano d’accordo circa l’effettuazione dei lavori superbonus 110%. Superbonus 110%: quale maggioranza per il finanziamento al condominio?

Individuati i quorum deliberativi richiesti, è lecito chiedersi quale maggioranza è necessaria per approvare la richiesta di un finanziamento bancario per tutti o parte dei lavori condominiali. Può capitare che i condòmini non abbiano la liquidità per pagare i lavori e dunque, in assemblea, viene valutata la possibilità di richiedere un finanziamento per avviare gli interventi sul condominio.

Devono essere d’accordo tutti i condòmini?

A tal proposito il Ministero dell’Economia e delle Finanze ha rilasciato sul tema un preciso chiarimento.

IL M.E.F. ha chiarito che

Si applicano i quorum agevolati, già previsti per le delibere condominiali aventi ad oggetto l’esecuzione degli interventi ammessi al Superbonus, anche alle delibere concernenti gli eventuali finanziamenti finalizzati agli stessi interventi, nonché per l’adesione all’opzione per la cessione del credito d’imposta o per lo sconto sul corrispettivo dovuto.

In sintesi, è necessario un numero di voti che rappresenti la maggioranza degli intervenuti e almeno un terzo del valore dell’edificio.