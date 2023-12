Dopo la chiusura della seconda finestra temporale per le domande sport bonus 2023, il relativo Dipartimento ha pubblicato l’elenco degli ammessi ad effettuare le erogazioni liberali che poi daranno diritto al beneficio. Tali ammessi dovranno, entro il 20 dicembre 2023, fare alcuni adempimenti.

In primis ricordiamo di cosa parliamo. Lo sport bonus è credito d’imposta (65%) riconosciuto alle imprese a fronte di erogazioni liberali per interventi di manutenzione e restauro di impianti sportivi pubblici e per la realizzazione di nuove strutture sportive pubbliche.

La domanda sport bonus 2023

Fu previsto per la prima volta con la legge di bilancio 2019 e poi prorogato più volte fino all’edizione 2023. L’importo massimo erogabile, comunque, non può essere superiore al 10 per mille dei ricavi riferiti al periodo d’imposta precedente.

Come per le edizioni passate, anche per questa del 2023, sono state previste due finestre temporali per la presentazione delle domande, ossia:

prima finestra – apertura 30 maggio 2023

– apertura 30 maggio 2023 seconda finestra – apertura 16 ottobre 2023.

Per ciascuna finestra previsti 30 giorni di tempo per l’invio. Si tanga presente che limitatamente alla prima finestra sporto bonus 2023, sono stati concessi ulteriori 15 giorni, Quindi, invece di chiudersi il 30 giugno 2023 si è chiusa il 15 luglio 2023. Nessuna proroga per la seconda finestra che, dunque, si è regolarmente stoppata trascorsi i 30 giorni dalla sua apertura (16 novembre 2023).

Cosa devono fare gli ammessi: la scadenza del 20 dicembre 2023

La procedura prevede che, una volta acquisite tutte le domande, il Dipartimento per lo Sport pubblica l’elenco delle imprese autorizzate a erogare il contributo alla struttura scelta secondo le modalità di pagamento indicate nella domanda (bonifico bancario, bollettino postale, carte di debito, carte di credito e prepagate, assegni bancari e circolare).

Con riferimento alla seconda finestra temporale dello sport bonus 2023, il Dipartimento ha pubblicato il citato elenco. Le imprese comprese nell’elenco, entro il 20 dicembre 2023, dovranno:

effettuare l’erogazione liberale

caricare la quietanza di pagamento nella piattaforma sport bonus nella sezione “messaggi”, icona “allegati”.

La causale del versamento dell’erogazione ““sport bonus 2023 – 2^ finestra – numero seriale assegnato”.

Sport bonus 2023, cosa succede dopo il 20 dicembre

Dopo la data del 20 dicembre 2023 saranno previsti i seguenti ulteriori step:

il Dipartimento dello Sport inoltrerà, all’Agenzia Entrate l’elenco dei soggetti che hanno effettuato le erogazioni

l’Agenzia Entrate a sua volta inserirà gli importi agevolati nei cassetti fiscali dei beneficiari

il Dipartimento pubblicherà, sul proprio sito, l’elenco definitivo dei beneficiari del credito di imposta.

Solo dopo 5 giorni da detta pubblicazione, i beneficiari potranno utilizzare lo sport bonus 2023 esclusivamente in compensazione nel Modello F24 (codice tributo 6892) da presentarsi mediante i servizi telematici dell’Agenzia Entrate.

Riassumendo…