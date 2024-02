Ancora premi che piovono dalla lotteria scontrini. Concluso anche oggi, 1° febbraio 2024, il consueto sorteggio virtuale infrasettimanale del giovedì. Un appuntamento ormai divenuto fisso da quando, nel 2021, ha preso via il gioco a premi legato agli acquisti di beni e servizi certificati da scontrino elettronico.

All’estrazione odierna hanno preso parte gli scontrini trasmessi, dal venditore al sistema, da lunedì 22 gennaio 2024 a domenica 29 gennaio 2024.

I codici estratti sono 15 che decretano vincenti un altrettanto numero di acquirenti e un altrettanto numero di venditori (lo stesso biglietto estratto è vincente per entrambe le parti).

Ciascun acquirente intasca un premio da 25.000 euro. Ogni venditore, invece, incassa 5.000 euro.

Ciascuno dei fortunati riceverà notizia ufficiale con PEC o raccomandata. Dal momento della notifica ognuno ha 90 giorni di tempo per presentarsi alla riscossione. Se il premio non è reclamato entro detto tempo, sarà perso.

Since 2021

La partenza del gioco risale a marzo 2021 quando ci fu la prima estrazione con riferimento agli scontrini del mese prima. Da quel momento ogni secondo giovedì del mese una riffa. Nell’urna ci finiscono gli scontrini del mese prima e ogni volta sono sorteggiati 10 biglietti (per 10 acquirenti e 10 venditori vincenti). In palio un premio da 100.000 euro per ogni acquirente estratto e un premio da 20.000 euro per ogni venditore.

Dal 10 giugno 2021 le estrazioni mensili non sono più sole. Si sono affiancati anche i sorteggi settimanali a cui partecipano gli scontrini trasmessi, dal venditore al sistema, dal lunedì alla domenica della settimana antecedente. Gli estratti sono 15 acquirenti e 15 venditori. Ad ogni acquirente finiscono 25.000 euro a fronte dei 5.000 euro per ciascuno dei venditori.

Ci sono, infine, anche sorteggi annuali a cui partecipano gli scontrini dell’anno prima. In palio un maxi premio da 5.000.000 di euro per un solo acquirente e da 1.000.000 di euro per un solo venditore.

Estrazione 1° febbraio 2024, i vincitori lotteria scontrini

Si tenga presente che lo stesso scontrino partecipa una sola volta ai sorteggi.

Se estratto non farà più parte di altri turni. Il legislatore ha messo appunto anche le regole per l’avvio di una lotteria scontrini istantanea che si andrà ad affiancare e non sostituire a questa con sorteggi periodici.

Ricordiamo che per partecipare a quella attuale è necessario che al momento dell’acquisto si mostri al venditore il codice lotteria e si paghi con carta elettronica. Intanto questi i 15 codici vincenti del sorteggio datato 1° febbraio 2024:

0830-0005 99IEB025795

1721-0325 88I24001195

1669-0155 3BIWB005225

1774-0279 3BIWB002003

1669-0161 99SEA003900 07720002

2538-0164 53SNS301186 61120012

0346-0071 99SEA004682 20670010

1127-0007 72MU1044522

1982-0022 99MEX200455

1903-0078 96SRT000022 17820002

1868-0277 88S25000348 00240005

2181-0236 53SNS301136 68690003

1951-0113 53SNS300784 11290036

1892-0008 99SEA001973 00520081

1905-0012 53SNS301789 00390024.

Per una nuova estrazione a calendario della lotteria scontrini appuntamento a giovedì 7 febbraio 2024. In tale occasione il turno sarà doppio in quanto ci sarà sia il sorteggio settimanale che quello mensile (a cui parteciperanno gli scontrini del mese di gennaio).