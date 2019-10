Sisma centro Italia: nuovo slittamento dei termini per il versamento dei contributi sospesi

L’Inps, con messaggio n. 3721 del 15 ottobre 2019, avente ad oggetto “Eventi sismici verificatisi nei territori delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo in data 24 agosto 2016, 26 e 30 ottobre 2016 e 18 gennaio 2017. Decreto-legge n. 111/2019. Proroga della ripresa dei versamenti sospesi dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l’assicurazione obbligatoria”, comunica l’ulteriore proroga.

Sisma 2016

L’articolo 48, comma 13, del decreto-legge n. 189/2016, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 229/2016, ha disposto, nei Comuni colpiti dagli eventi sismici verificatisi in data 24 agosto 2016, 26 e 30 ottobre 2016 e 18 gennaio 2017, la sospensione dei termini relativi agli adempimenti ed ai versamenti dei contributi previdenziali ed assistenziali e dei premi per l’assicurazione obbligatoria, in scadenza nel periodo decorrente dalla data del verificarsi dell’evento calamitoso fino al 30 settembre 2017, successivamente posticipata alla data del 15 ottobre 2019, sia in unica soluzione che mediante rateizzazione. Con quest’ultimo messaggio, essa viene prorogata ulteriormente alla data del 15 gennaio 2020.

Inoltre, continua il comunicato Inps, saranno fornite le istruzioni operative per l’effettuazione del versamento, in unica soluzione ovvero mediante rateizzazione, della contribuzione sospesa, con ulteriore, futuro messaggio.

Condividi su