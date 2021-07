Servizi dell’Agenzia delle Entrate, nuove modalità di prenotazione appuntamenti per gli italiani: ecco le novità su come fare

Cambia per i cittadini italiani (e anche stranieri) la procedura di prenotazione degli appuntamenti presso gli uffici dell’Agenzia delle Entrate, per fruire dei servizi:

Fiscali

Ipotecari

Catastali

Nuove modalità di prenotazione appuntamenti non per tutti gli uffici dell’Agenzia Entrate

Da oggi è attiva una nuova procedura online per la prenotazione degli appuntamenti del cittadino presso gli uffici delle Entrate.

Tuttavia il nuovo servizio prenotazioni è in fase di rodaggio in quanto non è attivo per tutti gli uffici delle regioni (molto presto sarà esteso a tutto il territorio nazionale). In dettaglio, per ora, la nuova procedure è attiva per le prenotazioni dirette agli uffici dell’Agenzia delle Entrate delle seguenti regioni:

Abruzzo

Basilicata

Calabria

Campania

Emilia Romagna

Friuli Venezia Giulia

Lazio

Liguria

Marche

Molise

Piemonte

Puglia

Sardegna

Sicilia

Toscana

Umbria

Valle d’Aosta.

Servizi fiscali, catastali e ipotecari: come prenotare l’appuntamento

La nuova procedura consente di prenotare l’appuntamento il giorno prima per il giorno seguente. La possibilità di prenotazione si apre alle ore 8 del giorno stesso e fino alle ore 24. Il sistema permetterà di prenotare in base al numero di appuntamenti già in essere.

La stessa procedura permette, inoltre di:

cancellare un appuntamento entro le ora 14 del giorno lavorativo antecedente all’appuntamento stesso

entro le ora 14 del giorno lavorativo antecedente all’appuntamento stesso disdire solo parzialmente un appuntamento.

Sarà, comunque, possibile prenotare al massimo due appuntamenti nello stesso giorno. Il tempo massimo che sarà dedicato al disbrigo della pratica è di 15 minuti.

