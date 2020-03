Scuole chiuse per corona virus: permesso ad un genitore per stare a casa o baby sitter

Ieri è stata confermata la decisione di chiudere le scuole di tutta Italia fino al 15 marzo di tutti i livelli (università incluse) in via precauzionali. Come prevedibile la decisione ha diviso l’opinione pubblica. Non affronteremo in questa sede il tema dell’opportunità della decisione quanto piuttosto gli aspetti pratici per i genitori.

Congedi per i genitori e bonus baby sitter: così si affrontano le scuole chiuse per il corona virus

In molti non sanno come organizzarsi con il lavoro vista l’urgenza della decisione. Il provvedimento ha colto impreparate molte

Sull’argomento è intervenuta con toni rassicuranti il viceministro all’Economia Laura Castelli che è apparsa consapevole delle esigenze delle famiglie e dei risvolti pratici della decisione: “ci stiamo muovendo con la massima celerità e determinazione a tutela dei lavoratori pubblici e privati. E’ in fase di definizione una norma che prevede la possibilita’ per uno dei genitori, in caso di chiusura delle scuole, di assentarsi dal lavoro per accudire i figli minorenni. Ne ho gia’ parlato con il Ministro Gualtieri e gli altri Ministri competenti: faremo tutto quello che e’ necessario per ridurre al massimo i disagi”.

“In questo momento siamo chiamati come Paese a mettere in campo tutte le misure straordinarie necessarie per contenere e rallentare la diffusione del virus. Lo dobbiamo in particolare alle persone che si trovano in situazione di fragilità e sono più esposte a livello sanitario” ha aggiunto il ministro della Famiglia, Elena Bonetti. “Sappiamo che la chiusura delle scuole comporta la necessità di riorganizzare la vita familiare. Ho già proposto -sottolinea- misure di sostegno e aiuto alle famiglie: sostegno economico per le spese di babysitting e estensione dei congedi parentali per le lavoratrici e i lavoratori. Una particolare attenzione la dobbiamo alle famiglie del personale sanitario che è mobilitato a servizio di tutta la popolazione. Sono certa che sapremo mettere in campo rigore e serietà”