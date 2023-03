“Fotografia, foto – grafia, significa scrivere con la luce. La fotografia, il cinema, conferiscono una specie di immortalità, una preminenza alle immagini e non alla vita reale”, affermava Herbert Marshall McLuhan. Il mondo della cultura, d’altronde, è vasto e diverse sono le forme in cui si manifesta. Tra quelle più amate si annovera senz’ombra di dubbio il cinema che permette di immergersi in un nuovo mondo e sognare assieme ai protagonisti del grande schermo.

A partire dai film romantici fino ad arrivare a quelli di azione e fantascienza, d’altronde, vi è davvero l’imbarazzo della scelta. Scene uniche nel loro genere, attraverso cui grandi e piccini possono staccare per un paio di ore la spina dalla realtà e vivere le emozioni che il film porta con sé. Oltre all’aspetto emotivo, però, si deve fare i conti con questioni di ordine pratico.

Andare al cinema, infatti, non è gratis. Anzi, proprio il prezzo del biglietto si rivela essere spesso il motivo per cui molti rinunciano a vedere un film in sala.

Scopri come ottenere il bonus cinema!

Proprio in tale ambito, a breve, potrebbero giungere delle interessanti novità. Ovvero il bonus cinema grazie al quale poter abbattere il costo del biglietto. Ecco cosa c’è da aspettarsi.

In seguito all’impatto del Covid nelle nostre vite si è registrato un aumento delle persone che decidono di vedere i film attraverso le varie piattaforme di streaming online. Un cambio di abitudini che ha portato ad un calo, non indifferente, del pubblico in sala. Basti pensare che, in base agli ultimi dati Siae, il cinema ha perso nell’ultimo periodo circa il 12% degli spettatori. Da qui la decisione del Governo di mettere in campo un fondo da 10 milioni di euro a sostegno del settore, attraverso cui garantire uno sconto a tutti coloro che vanno al cinema.

A renderlo noto, lo scorso mese di novembre, il ministro della Cultura Gennaro Sangiuliano, che ha spiegato come sarà possibile beneficiare di tale agevolazione. In pratica sarà sufficiente avere lo Spid per generare un Qr Code, dalla durata limitata, da presentare al botteghino. Le sale cinematografiche, ha sottolineato il ministro:

“sono già dotate delle tecnologie necessarie per gestire un meccanismo così strutturato. Per ciascun tagliando staccato nell’arco temporale di tre mesi, a un prezzo non superiore a un determinato importo, che oscilla tra i 6 e i 7 euro, lo Stato riconosce un contributo all’esercente pari a 3 euro. In base a questo meccanismo, il prezzo finale del biglietto richiesto allo spettatore sarà non superiore a 4 euro”.

Al momento comunque, è bene sottolineare, tale agevolazione non è ancora disponibile. Bisogna infatti attendere le prossime istruzioni del governo per capire se, e a partire da quando, sarà finalmente possibile beneficiare del bonus cinema.