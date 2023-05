Sconto ILIA pensionato estero, le regole per dimezzare il tributo

Anche per l’ILIA pensionato estero è previsto lo sconto al 50% come per l’IMU. C’è però da considerare una sostanziale differenza dovuta propria alle diverse caratteristiche delle due imposte.

L’ILIA fa il suo debutto nel 2023. Il tributo sostituisce l’IMU nel Friuli Venezia Giulia. In pratica questa regione autonoma italiana, ha deciso di farsi in proprio l’imposta che colpisce il possesso di immobili sul territorio.

Quindi, dal 2023 i possessori di case, terreni, ecc, situati nei territori di tale regione non pagano più l’IMU ma pagano l’ILIA (Imposta locale immobiliare).

Il nuovo tributo, in particolare, è stato istituito con la legge regionale n. 17 del 2022. Una disciplina che ricalca quasi totalmente quella dell’IMU. Ad esempio, c’è come l’IMU anche per l’ILIA esenzione abitazione principale. Ci sono sconti ILIA al 50% al pari dell’IMU.

Lo sconto IMU 2023 per il pensionato all’estero

Prima di analizzare lo sconto ILIA pensionato estero del 50%, vediamo come funziona lo sconto IMU 50% pensionati esteri.

Bisogna andare a ritroso fino alla manovra di bilancio 2021, con cui il legislatore ha stabilito che a partire dal 1° gennaio 2021, l’IMU è ridotta al 50%

per una sola unità immobiliare a uso abitativo, non locata o data in comodato d’uso, posseduta in Italia a titolo di proprietà o usufrutto da soggetti non residenti nel territorio dello Stato che siano titolari di pensione maturata in regime di convenzione internazionale con l’Italia, residenti in uno Stato di assicurazione diverso dall’Italia.

La legge di bilancio 2022, poi ha sancito solo per il 2022, che tale sconto non fosse del 50% ma del 37,50%.

Dal periodo d’imposta 2023, lo sconto IMU pensionato estero è tornato ad essere del 50%.

La riduzione a metà dell’ILIA

Anche per l’ILIA, la legge regionale n. 17 del 2022 prevede sconti al 50%. Anzi si tratta degli stessi sconti previsti anche per l’IMU. Quindi, ad esempio, lo sconto IMU comodato tra genitori e figli si applica anche l’ILIA.

A questo proposito, la regione Friuli, con la Circolare n. 1 del 2023 ha chiarito ad esempio che

con riferimento allo sconto ILIA 50% per l’immobile ceduto on comodato tra genitore e figli, il requisito del possesso di una sola abitazione in capo al comodante non deve essere riferito all’intero territorio nazionale, così come avviene per l’IMU, bensì al territorio regionale e ciò in ragione del fatto che, con l’istituzione dell’ILIA l’ambito territoriale di efficacia della norma diventa appunto quello della sola regione Friuli.

Stessa considerazione deve farsi per lo sconto ILIA per una sola unità immobiliare posseduta da i pensioni esteri.

Sconto ILIA pensionato estero, requisiti e chiarimenti

Applicando, pertanto, il predetto chiarimento, ne consegue che è previsto uno sconto ILIA per

una sola unità immobiliare ad uso abitativo, non locata o data in comodato d’uso, posseduta in regione Friuli Venezia Giulia a titolo di proprietà o usufrutto da soggetti non residenti nel territorio dello Stato che siano titolari di pensione maturata in regime di convenzione internazionale con l’Italia, residenti in uno Stato di assicurazione diverso dall’Italia, l’imposta è applicata nella misura della metà.

Ai fini della definizione di pensione in regime internazionale, si può far riferimento alla Risoluzione n. 5/DF del 2021 emanata ai fini IMU. In particolare, per tale si intende una pensione maturata in regime di totalizzazione internazionale e, quindi, mediante cumulo dei periodi assicurativi maturati in Italia con i quelli maturati:

in Paesi UE, SEE (Norvegia, Islanda e Liechtenstein), Svizzera (pensione in regime comunitario) e Regno Unito

(Norvegia, Islanda e Liechtenstein), Svizzera (pensione in regime comunitario) e Regno Unito in Paesi extraeuropei che hanno stipulato con l’Italia convenzioni bilaterali di sicurezza sociale (pensione in regime di convenzione bilaterale).

