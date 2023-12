Dopo il dibattito sulla cancellazione del reddito di cittadinanza, ora gli ex beneficiari si sono rassegnati e iniziano a pensare agli aspetti pratici: come passare al nuovo sussidio, l’assegno di inclusione 2024, e come evitare di perdere i soldi accreditati sulla carta del reddito di cittadinanza con l’ultima ricarica, quella di dicembre.

Soldi non spesi: la scadenza del Rdc

Sappiamo infatti che il reddito di cittadinanza, proprio perché pensato per aiutare i beneficiari nelle spese essenziali e impellenti, impediva il risparmio.

Entro quando si potrà pagare con la carta del reddito di cittadinanza nel 2024

In altre parole non potevano avanzare soldi caricati sulla carta del reddito di cittadinanza nel mese successivo, pena la decurtazione. Ebbene proprio ora che la misura è stata sospesa, questa penalità decade. L’ultima ricarica del sussidio non deve essere obbligatoriamente spesa entro il 31 dicembre 2024.

“Ho ricevuto l’ultima ricarica della carta del reddito di cittadinanza questo mese e purtroppo il mio nucleo familiare, non so per quale assurdo calcolo, è escluso dal nuovo assegno di inclusione. Ecco perché stiamo cercando di risparmiare qualche euro per gennaio. Ho paura però che mi verranno decurtate dalla carta o che arriverò ad un punto in cui non sarà più accettata. Mi potreste rassicurare almeno su questa cosa?”

Assolutamente Sì. Anzi ci ha pensato il Ministero del Lavoro a farlo, rispondendo alle FAQ sul destino della carta del reddito di cittadinanza. E quello sulla scadenza è proprio uno dei dubbi più comuni. Da gennaio 2024 viene meno il vincolo che vietava il risparmio. La card non sarà bloccata il 31 dicembre. I beneficiari sono tenuti a controllarne la scadenza che indica entro quando vanno spesi i soldi dell’ultima ricarica del reddito di cittadinanza.

Alla luce di ciò appare opportuno ricordare la procedura: si può chiamare il numero verde 800.666.888 da smartphone, onde ricevere un SMS come risposta recante il saldo.

Anche l’app PostePay potrà servire alla verifica di quanti soldi restano sulla card RdC.

In alternativa, il beneficiario può verificare il saldo del reddito di cittadinanza allo sportello presso un ufficio delle Poste o anche presso un ATM Postamat. Mentre da un tablet o pc portatile potrà risultare comodo il controllo del saldo e della ricarica, accedendo al sito web ufficiale di Poste Italiane, a quello dell’istituto di previdenza o entrando nel sito redditodicittadinanza.gov.it (previa autenticazione con identità digitale).