Rottamazione delle cartelle, scadenza imminente, niente proroga e perché meglio non aspettare il 30 aprile

Ormai è da mesi che la l’Agenzia delle Entrate Riscossione ha aperto la procedura per presentare le domande di definizione agevolata delle cartelle esattoriali. Parliamo naturalmente della rottamazione delle cartelle, una misura che vista la proporzione dei contribuenti italiani indebitati con il fisco, interessa molte persone. Dal momento che si tratta di una domanda telematica che un contribuente può presentare sia in area libera che con accesso mediante le credenziali Spid, Cie o Cns, nessuna proroga dovrebbe essere prevista. E soprattutto, è sempre consigliabile produrre istanza per tempo senza attendere gli ultimi istanti. Come la stessa Agenzia delle Entrate suggerisce.

“Volevo chiedervi una delucidazione relativa alla mia domanda di definizione agevolata. Mia sorella ha diverse cartelle esattoriali a suo carico e dovrebbe presentare domanda. Ma per questioni di famiglia tornerà in Italia solo a fine aprile e vorrebbe aspettare per presentare domanda, verificando prima i suoi debiti e calcolando bene cosa fare.

Occhio ai problemi delle domande di rottamazione se si presentano last minute

Mi chiedo se effettivamente siano vere le voci che sottolineano come la scadenza vera della domanda non è il 30 aprile perché è una domenica. Ed essendoci dopo la festa dei lavoratori, ci sarà possibilità di presentare domanda anche il 2 maggio. Secondo voi è davvero così?”

Chi è avvezzo alla tecnologia lo sa benissimo che spesso siti internet, portali e soprattutto procedure telematiche che riguardano domande nei confronti della pubblica amministrazione possono avere seri problemi quando molti utenti contemporaneamente si collegano. A memoria ci vengono in mente le domande per il bonus che lo Stato ha erogato durante la fase di grave crisi economica è di picco della pandemia. Per esempio il bonus alle partite IVA fece andare in crash il sistema perché le domande furono impostate con la formula del click day.

Niente proroghe o slittamenti, la domanda scade di domenica

Tutti insieme per presentare domanda, come accaduto anche per il bonus ai disoccupati, non possono non produrre problemi tecnici sui siti di riferimento. Questo vale per il portale dell’INPS, per quello dell’Agenzia delle Entrate e per qualsiasi altro portale. L’esperienza dice questo. Probabilmente succederà così anche per le domande di rottamazione delle cartelle esattoriali. Anche se ormai da settimane la possibilità di presentazione delle domande ormai avviata, ha sicuramente alleggerito il numero dei contribuenti interessati, ridursi alle ultime ore per produrre istanza può essere un errore. Basta una anomalia o un problema di qualsiasi genere e se non si riesce a produrre istanza si perde il diritto a godere della sanatoria.

La rottamazione delle cartelle offre interessanti vantaggi ai contribuenti. Per questo meglio fare le cose per bene e seguire i consigli. Perché lo sconto di sanzioni e interessi sulle cartelle, che è tanto più vantaggioso quanto più vecchie sono queste cartelle, è un primo vantaggio. Ma non è l’unico. Infatti con l’adesione alla definizione agevolata è possibile anche pagare a rate e in 5 anni di tempo. La rottamazione delle cartelle offre una dilazione in massimo 18 rate trimestrali a scadenze prefissate. Si paga il 31 luglio e il 30 novembre 2023 e poi 4 rate all’anno dal 2024 al 2027, esattamente entro il 28 febbraio, il 31 maggio, il 31 luglio ed il 30 novembre. Benefici evidenti che verrebbero meno per chi non rispetta la scadenza. Che è quella originariamente fissata. Le istanze vanno presentate tassativamente entro il 30 aprile 2023. Nonostante questa giornata sia una domenica. Molti, tra cui il nostro lettore, pensava che come accade per altre scadenze, si passasse al primo giorno lavorativo. Infatti dal momento che anche il primo maggio è un festivo (festa dei lavoratori ndr), qualcuno potrebbe pensare ad uno slittamento della scadenza al 2 maggio, ovvero al primo giorno lavorativo successivo. Dal momento che la rottamazione delle cartelle è una domanda telematica scollegata dalle giornate di apertura degli uffici della pubblica amministrazione, il fatto che la scadenza coincida con un festivo non cambia nulla.

La scadenza era e resta fissata al 30 aprile. Un chiarimento questo necessario anche per noi che diverse volte abbiamo indicato come praticamente certa la scadenza posticipata al primo giorno lavorativo successivo.