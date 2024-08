Con un avviso pubblicato sul proprio portale ufficiale, l’Agenzia delle entrate-riscossione ha ufficializzato la proroga della 5° rata della rottamazione delle cartelle. La scadenza slitta al 23 settembre.

Finalmente sono stati chiariti i dubbi in merito all’applicazione dei 5 giorni di tolleranza alla scadenza del 15 settembre fissata dal D.Lgs n°108/2024. Si passa al 23 settembre perchè entra in gioco l’ulteriore proroga delle scadenze previste ordinariamente in presenza di giorni festivi.

La proroga della rottamazione delle cartelle

A prevedere la proroga della 5° rata è l’art.

Il mancato, insufficiente o tardivo versamento della rata di cui all’articolo 1, comma 232, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, in

scadenza il 31 luglio 2024, non determina l’inefficacia della definizione prevista dall’articolo 1, comma 231, della citata legge

n. 197 del 2022 se il debitore effettua l’integrale pagamento di tale rata entro il 15 settembre 2024. Si applicano le disposizioni

dell’articolo 1, comma 244, della predetta legge n. 197 del 2022.

6 del D.Lgs 108/2024. Parliamo del decreto correttivo della riforma fiscale che interviene anche in materia di concordato preventivo andando a rivedere pure alcune scadenze tributarie.

Cosicché’ la 5° rata della rottamazione delle cartelle in scadenza al 31 luglio viene spostata al 15 settembre.

Rottamazione cartelle. La proroga è al 23 settembre (avviso ADER)

Con un avviso sulla proroga della rottamazione delle cartelle, l’ADER ha ufficializzato lo slittamento della data di scadenza della 5° rata.

Nell’avviso viene messo nero su bianco che la scadenza della rottamazione slitta al 23 settembre.

In considerazione dei 5 giorni di tolleranza concessi dalla legge, e dei differimenti previsti nel caso di termini coincidenti con giorni festivi (15, 21 e 22 settembre), saranno considerati validi i pagamenti effettuati entro lunedì 23 settembre 2024.

Nel caso in cui il pagamento non venga eseguito, sia effettuato oltre il termine ultimo o sia di ammontare inferiore rispetto all’importo previsto, verranno meno i benefici della Definizione agevolata e quanto già corrisposto sarà considerato a titolo di acconto sul debito residuo.

Com effettuare il pagamento al 23 settembre

Il versamento in scadenza al 23 settembre potrà essere effettuato con una delle seguenti modalità:

servizio “Paga on-line”;

canali telematici delle banche, di Poste Italiane e di tutti gli altri Prestatori di Servizi di Pagamento (PSP) aderenti al nodo pagoPA;

presso banche, Poste, ricevitorie, tabaccai e, previo appuntamento, presso gli sportelli dell’Agenzia Entrate Riscossione;

attivazione domiciliazione bancaria ossia con addebito sul conto corrente.

Rimane un’escamotage per rimandare il pagamento della rottamazione a ottobre.

Riassumendo…