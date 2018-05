Rottamazione cartelle bis: apertura straordinaria sportelli per la scadenza del 15 maggio

Agenzia delle entrate-Riscossione informa che, al fine di dare massima assistenza ai contribuenti, in vista della scadenza del 15 maggio, termine ultimo per presentare la domanda di adesione alla Definizione agevolata, tutti gli sportelli aperti dal lunedì al venerdì, resteranno aperti in via straordinaria anche sabato 12 maggio, dalle ore 8.15 alle ore 13.15.

Per questi sportelli, nella sola giornata di sabato 12 maggio, non sarà attivo il servizio di cassa.

Consulta l’elenco degli Sportelli aperti Sabato 12 maggio

Inoltre, sono previste aperture straordinarie in diversi sportelli in tutta Italia:

FRIULI VENEZIA GIULIA

Tolmezzo: apertura straordinaria martedì 15 maggio (apertura ordinaria lunedì).

TOSCANA

Empoli: apertura straordinaria venerdì 11 maggio e lunedì 14 maggio (aperture ordinarie martedì-mercoledì-giovedì);

Portoferraio (Isola d’Elba): apertura straordinaria lunedì 14 maggio (apertura ordinaria martedì-venerdì);

Chiusi: apertura straordinaria martedì 15 maggio (apertura ordinaria lunedì-venerdì).

VENETO

Montebelluna: apertura straordinaria martedì 15 maggio (aperture ordinarie mercoledì-venerdì).

BASILICATA

Lagonegro: apertura straordinaria martedì 8 mercoledì 9 e martedì 15 maggio (aperture ordinarie lunedì-giovedì-venerdì).

CAMPANIA

Torre del Greco: apertura straordinaria giovedì 10 e martedì 15 maggio (aperture ordinarie lunedì-mercoledì-venerdì);

Casamicciola Terme (Isola d’Ischia): apertura straordinaria venerdì 11 e lunedì 14 maggio (aperture ordinarie martedì-giovedì);

Capri: apertura straordinaria venerdì 11 e martedì 15 maggio (aperture ordinarie lunedì-mercoledì);

Vallo della Lucania: apertura straordinaria giovedì 10 e martedì 15 maggio (aperture ordinarie lunedì-mercoledì-venerdì):

Ariano Irpino: apertura straordinaria venerdì 11 e lunedì 14 maggio (aperture ordinarie martedì-giovedì).

MARCHE

Fermo: apertura straordinaria lunedì 7 mercoledì 9 venerdì 11 e lunedì 14 maggio (aperture ordinarie martedì-giovedì);

Urbino: apertura straordinaria lunedì 14 e martedì 15 maggio (apertura ordinaria venerdì).

LAZIO

Civitavecchia aperture straordinaria venerdì 11 e lunedì 14 maggio (aperture ordinarie martedì-giovedì).

UMBRIA

Orvieto: apertura straordinaria martedì 15 maggio (aperture ordinarie lunedì-giovedì-venerdì);

Città di Castello: apertura straordinaria martedì 15 maggio (apertura ordinaria lunedì).

SARDEGNA

Alghero: apertura straordinaria martedì 15 maggio (aperture ordinarie lunedì-mercoledì-venerdì).

Consulta il servizio Trova sportello per verificare gli orari di effettiva apertura.

