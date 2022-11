Rivoluzione bollo auto sulle vetture a noleggio, la prima Regione ad adeguarsi

Il costo della vita attuale, con un tasso di inflazione che è arrivato al 12%, mette gli italiani dinanzi a delle scelte per gli acquisti da farsi. Oggi bisogna decidere a cosa dare priorità, a cosa rinunciare e quale spesa rimandare. Tra queste c’è anche l’acquisto dell’autovettura. Molti sfruttano la formula del noleggio.

I vantaggi di prendere un’auto a noleggio, invece che acquistarla sono molteplici. Non ci si vincola al pagamento di un finanziamento. La rata mensile per il noleggio include già diverse voci di costo riguardanti la vettura (assicurazione, bollo auto, manutenzione, ecc.). Maggiore flessibilità nel cambiare l’autovettura.

In merito al bollo auto, le auto a noleggio NON ne sono esenti. Anche se, comunque, ogni Regione può, nella propria autonomia decisionale, stabilire specifiche agevolazione per questi ed altri tipi di veicoli. Ricordiamo, infatti, che il bollo è una tassa di competenza regionale e non nazionale.

La Regione che elimina l’esenzione bollo auto a noleggio

La Regione Toscana, ad esempio, prevedeva agevolazioni (esenzioni) sul bollo auto a noleggio. Tuttavia, è di qualche giorno fa l’approvazione da parte del Consiglio regionale della legge che taglia tali agevolazioni. Da questo provvedimento dovrebbero entrare nella casse regionali maggiori introiti per circa 9 milioni di euro.

Sulla scia della Toscana, potrebbero ora adeguarsi anche le altre Regioni italiane che prevedono le stesse o altri tipi di agevolazioni. E’ una strada percorribile, ad esempio, per risanare in tutto o in parte le proprie casse.

Chi risponde del mancato pagamento della tassa

Volendo fare una panoramica sul bollo auto a noleggio, sulla base della vigente normativa, il soggetto passivo della tassa resta chi prende la macchina a noleggio e lo diventa con decorrenza dalla data di sottoscrizione del contratto e fino alla scadenza del medesimo.

Questo, dunque, significa che anche se è vero che la quota del bollo auto è spalmata nelle rate mensili che si paga per l’affitto, laddove la società di locazione non dovesse poi provvedere a coprire il bollo, l’unico responsabile per l’omesso versamento è l’utilizzatore del veicolo.

C’è, tuttavia, da considerare la responsabilità solidale tra società di noleggio e utilizzatore del veicolo laddove la prima abbia provveduto, in base alle modalità stabilite dall’ente competente (Regione), al pagamento cumulativo, in luogo degli utilizzatori, delle tasse dovute per i periodi compresi nella durata del contratto.

Intanto, molti stanno ricevendo in questi giorni la lettera per bollo auto non pagato (con sanzione).