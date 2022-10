Riscossione bollo auto 2019, come rateizzare il pagamento dovuto

Come rateizzare il bollo auto 2019? Supermercato, posto di lavoro, scuola dei figli e chi più ne ha più ne metta. Sono davvero tanti i posti da raggiungere e per cui utilizziamo l’auto. Si tratta, in effetti, di un mezzo di trasporto particolarmente confortevole e molto utilizzato.

Oltre agli innumerevoli vantaggi, però, l’auto porta con sé anche un bel po’ di costi. Ne sono un chiaro esempio la benzina, l’assicurazione e il bollo auto. Quest’ultimo deve essere pagato ogni anno da tutti i proprietari di auto. Quindi, per tornare al punto, come rateizzare il pagamento dovuto per la tassa automobilistica del 2019? Ecco come fare.

Riscossione bollo auto 2019, in arrivo 200 mila ingiunzioni di pagamento

Tra le tasse più odiate dagli italiani, ogni anno sono tanti gli automobilisti che cercano di farla franca evitando di pagare il bollo auto. Gli enti di riscossione, però, non abbassano mai la guardia e sono sempre pronti a sollecitare i diretti interessati. Lo sanno bene circa duecentomila piemontesi che in questi giorni stanno ricevendo le ingiunzioni di pagamento per i bolli auto del 2019 non pagati.

Molte di queste comunicazioni però potrebbero presentare degli errori o delle omissioni. Per questo motivo i soggetti interessati, se in possesso delle ricevute di pagamento del bollo auto 2019, devono provvedere a presentare apposita comunicazione. Quest’ultima può essere inviata solamente in modo telematico attraverso l’apposito servizio disponibile sul portale Tassa Auto Piemonte. In alternativa è possibile rivolgersi ad un intermediario autorizzato, come Aci, agenzia Sermetra o Avantgarde. Nel caso in cui tale comunicazione venga inviata con altre modalità verrà rigettata di default.

Come rateizzare il pagamento dovuto

Se, invece, il destinatario della comunicazione non ha provveduto al pagamento del bollo auto 2019, allora può richiedere di rateizzare il pagamento dovuto.

Come sottolineato sul sito della Regione Piemonte

“Le domande di rateizzazione delle ingiunzioni non devono essere rivolte alla Regione, ma esclusivamente a Soris S.p.a, avvalendosi della procedura disponibile sul loro sito alla sezione Richieste online, voce Richiedere una rateizzazione per la Regione Piemonte, oppure utilizzare l’apposito modulo di contatto; per ulteriori informazioni sulle modalità di rateizzazione consultare il sito di Soris S.p.a.”.

È possibile ottenere la rateizzazione solo se è stato emesso un avviso di accertamento e l’importo da pagare sia pari ad almeno 250 euro. Il tutto fermo restando un limite massimo di rate pari a trenta. Questo è quanto previsto dalla Regione Piemonte.

Le regole possono risultare differenti da un regione all’altra. Per questo si invita a consultare gli uffici territoriali di competenza per richiedere informazioni in merito e sapere se e come sia possibile rateizzare il pagamento della tassa automobilistica.