La riforma delle pensioni per essere sostenibile secondo i tecnici deve inevitabilmente prevedere delle penalizzazioni sull’assegno. Ecco quindi che le vie per riformare il sistema sono sostanzialmente due. La prima prevede l’obbligo di ricalcolo contributivo della prestazione. Perché notoriamente una pensione liquidata usando il calcolo contributivo è più bassa di una che utilizza il calcolo retributivo. La seconda si basa sul taglio di assegno per ogni anno di anticipo rispetto ad una età prefissata, che in genere coincide con l’età pensionabile vigente. Ogni anno di anticipo rispetto ai 67 anni di età un taglio percentuale, sia esso del 2% o più alto. Ma dal rapporto annuale dell’INPS, che è stato reso pubblico lo scorso 13 settembre emerge una cosa particolare. Uscire a 58 o 59 anni di età non fa perdere come in passato, anzi, presto una pensione calcolata con il metodo contributivo non avrà ripercussioni sugli importi.

“Salve a tutti, sono Piera e volevo capire una cosa.

Riforma delle pensioni secondo l’INPS: a sorpresa uscire a 58 anni presto sarà senza tagli di assegno

Ho 60 anni di età ed ormai ho oltre 38 anni di contributi. Ho diritto ad andare in pensione con opzione donna, anche se non rientro nelle categorie previste per quest’anno. Avendo maturato già 58 anni di età e 35 anni di contributi a settembre del 2021, secondo la mia sindacalista potrei andare in pensione con la vecchia versione di opzione donna. A dire il vero mi suggerirono di andare in pensione già nel 2021, ma ho glissato perché impaurita dalla voci di pesanti tagli di pensione che avrei subito. Oggi mi sento stanca e quindi potrei scegliere la via del pensionamento. Mi dite cosa ci rimetto per davvero?”

Per rispondere al quesito della nostra lettrice avremmo bisogno delle documentazioni inerenti la sua posizione contributiva.

Il calcolo retributivo è sempre meno incisivo per le nuove pensioni

Non tanto per verificare se la signora ha diritto alla pensione, perché questo lo diamo per scontato visto che lei asserisce di si ed anche la sua sindacalista lo ha confermato. Dovremmo avere i documenti utili a farci capire quando ha iniziato a lavorare e versare contributi, perché le regole di calcolo del sistema contributivo alla base di opzione donna, penalizzano chi esce, ma in misura proporzionale alla cosiddetta quota retributiva della prestazione. In parole povere, più anni di contributi ha versato entro il 31 dicembre 1995 e più pesante è il taglio che subirebbe a rinunciare alper diventare una contributiva.

Nel dettaglio va sottolineato che chi ha 18 o più anni di contributi versati prima del 1996, ha diritto al calcolo retributivo fino al 2012. Mentre chi ha meno di 18 anni di versamenti a tale data, ha diritto al calcolo retributivo solo fino al 31 dicembre 1995. La parte contributiva della pensione, come detto penalizzante, nel primo caso si applica ai periodi di lavoro successivi al 2012, mentre nel secondo caso si applica già a partire dai periodi che vanno dal 1° gennaio 1996 ad oggi. Evidente che nel primo caso il danno subito sarebbe maggiore, perché la quota retributiva della pensione è maggiore di quella contributiva. Nel secondo caso la penalizzazione riguarderebbe solo gli ultimi 12/13 anni di carriera.

Dal 23% all’8% e la pensione contributiva fa meno paura

Il taglio per chi sceglie il contributivo può arrivare anche a superare il 30% proprio in base alla carriera ed al periodo retributivo della carriera. Lo ha confermato anche l’INPS, pur se nel rapporto parla di pensioni contributive sempre meno penalizzate. Infatti l’INPS ha confermato che nel 2013 la media di penalizzazione di assegni per chi ha optato per il metodo contributivo era del 23%. Significa che un lavoratore che avrebbe avuto diritto a 1.000 euro di pensione con il sistema misto (in parte retributivo ed in parte contributivo), ha lasciato 230 euro di pensione scegliendo di farsi ricalcolare la pensione con il contributivo.

I nuovi calcoli da fare

Parliamo di cifre medie suscettibili di variazioni in base a ciò che dicevamo prima. E non si calcola ciò che si lascia per via del coefficiente di trasformazione più basso utilizzato per calcolare la pensione ad una età di uscita più bassa. Ma il taglio non tiene conto nemmeno del minor numero di anni di contributi che si versano, interrompendo prima la carriera per sfruttare misure di pensionamento anticipato ma contributive.

In parole povere la nostra lettrice interrompendo la carriera con opzione donna, si vedrà in primo luogo calcolare la pensione con un coefficiente che a 60 anni è meno favorevole rispetto a 62, 63, 64 anni e così via. Oltretutto, se si ferma a 38 anni di contributi, deve considerare l’interruzione dei versamenti nel montante, che sarebbero continuati rimanendo in servizio. E naturalmente deve considerare la parte retributiva della sua prestazione, a cui deve rinunciare per aver optato per il sistema contributivo. Secondo il rapporto dell’INPS però, il taglio che subiscono i lavoratori, in media già nel 2022 è stato dell’8%. In pratica, secondo i dati dello studio dell’INPS, si va verso lo zero come penalizzazione. Tutto dipende dal fatto che man mano che passano gli anni, le quote retributive di pensione dei lavoratori, diminuiscono. Perché chi ha avuto carriere lunghe prima dell’ingresso del sistema contributivo con la riforma delle pensioni di Lamberto Dini, ormai è già in pensione. Sono pochi quelli che avrebbero diritto al calcolo retributivo lungo fino al 2012, come spiegato in precedenza.

Il governo ha paura di opzione donna alla vecchia maniera?

Questo fattore probabilmente è quello che ha spinto il governo lo scorso anno, a non estendere a tutte opzione donna come era funzionante prima. Fino al 2022 infatti opzione donna veniva concessa alle lavoratrici che maturavano entro il 31 dicembre 2021, 35 anni di contribuzione e 58 anni di età per le dipendenti e 59 anni di età per le autonome.

Nel 2023 invece si è passati a 58 anni di età ma solo per le dipendenti di aziende in crisi, disoccupate, invalide e caregivers. Queste ultime due categorie solo se con 2 o più figli avuti. Perché con un solo figlio, l’età è fissata a 59 anni e senza figli a 60 anni. Non essendoci più il vantaggio del taglio, opzione donna sarebbe diventata molto appetibile, perché la paura di un taglio del 30% è diventata meno grave rispetto al passato, quando molte lavoratrici erano seriamente a rischio. E sarà per questo che il governo anche per la nuova proroga per il 2024, è restio ad allargare a tutte le lavoratrici il possibile beneficio di una pensione contributiva ma anticipata. La misura diventa troppo allettante e il taglio meno pesante.