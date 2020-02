Riforma Irpef: il governo stringe i tempi sul taglio delle aliquote

Le grandi riforme che il governo si appresta a varare nel 2020 sono due: quella sulle pensioni e quella sul fisco (Irpef). Ma mentre la prima può beneficiare di tempi più lunghi per essere attuata, la seconda ha margini più stretti e il governo Conte punta a chiudere la partita entro Pasqua ottenendo apposita legge delega.

La riforma appare tutt’altro che semplice, soprattutto se si considera che bisognerà mettere mano anche all’Iva per rimodulare le aliquote per arrivare a fine anno senza il nodo da sciogliere sulle clausole di salvaguardia per evitare l’aumento automatico delle imposte. Il Ministro dell’Economia, Roberto Gualtieri, ha rilanciato il cantiere della riforma dell’Irpef che dovrebbe essere modulata su tre perni chiave: semplificazione, alleggerimento della pressione fiscale e progressività.

Abbandono della flat tax?

Non ci sono ancora dei punti fermi, ma solo la volontà di ridurre gli scaglioni di reddito e rimodulare le aliquote nel tentativo di favorire la classe contributiva meno abbiente. Uno dei punti fermi del PD pare sia essere il definitivo abbandono della flat tax. Contrario il M5S che, invece, della flat tax fa un pilastro importante senza il quale non si potrà iniziare a gettare le basi per una riforma strutturale. Attualmente la flat tax area fissa il limite a 8.174 euro, soglia di reddito entro la quale non si pagano tasse. Sul tavolo anche il cosiddetto modello tedesco per un’aliquota progressiva, che sale all’aumentare del reddito.

Nuova Irpef: 3 o 4 aliquote al massimo

Diverse le soluzioni proposte dalle varie forze politiche che rientrano nell’attuale maggioranza di Governo. Il Movimento 5 Stelle porta avanti un modello che prevede la riduzione delle aliquote da 5 a 3, unitamente ad una revisione degli scaglioni. “Abbiamo come obiettivo tre aliquote, massimo quattro, per abbattere lo scalone imposto oggi sui redditi medi. Soprattutto la rivisitazione integrale del sistema attuale, troppo affollato e complicato. Bisogna semplificare, salvaguardare i redditi, redistribuire. È necessario un grande patto con il Paese reale e con i cittadini; per questo non sono sufficienti riscritture di quote parti“. Lo ha detto a Stampa la ministra delle Politiche agricole, Teresa Bellanova, parlando della proposta di Italia Viva per la riforma del fisco. “La maggioranza regge se lavora nell’interesse del Paese. L’agenda di governo deve avere questo obiettivo esclusivo” -ha aggiunto-.

Le ipotesi di riforma fiscale

Pur tenendo conto della progressività dell’imposizione fiscale in base ai livelli di reddito, sono due le ipotesi di riforma che saranno discusse nei prossimi giorni. Da una parte c’è quella fortemente caldeggiata dal PD e che vorrebbe la realizzazione di tre scaglioni, oltre alla no tax area, così come segue:

No Tax Area fino a 8.000 euro;

1° scaglione Irpef: aliquota al 27,5% per redditi fino a 15.000 euro;

2° scaglione Irpef: aliquota al 31,5% per redditi fino a 28.000 euro;

3° scaglione Irpef: aliquota al 42/43% per redditi oltre i 28.000 euro.

Dall’altra, invece, ci sarebbe la riforma Irpef prospettata dal Movimento 5 Stelle che alzerebbe il livello della no tax area, ma preserverebbe maggiormente i redditi superiori a 100.000 euro rispetto al disegno predisposto dal PD:

No Tax Area fino a 10.000 euro di reddito;

Aliquota Irpef al 23% per i redditi tra 10.000 e 28.000 euro;

Aliquota Irpef al 37% per i redditi tra 28.000 e 100.000 euro;

Aliquota Irpef al 42% per i redditi superiori a 100.000 euro.

Verso il modello tedesco

Fra le varie ipotesi vi è anche quella di introdurre una riforma dell’Irpef basata sul modello tedesco e cioè con una tassazione progressiva in base al livello di reddito e che assorba automaticamente anche le detrazioni. Una sorta di “curva” che sostanzialmente supera il meccanismo degli scaglioni e quindi dei salti rendendo più corretta l’applicazione delle imposte sui redditi. Resterebbero fermi i paletti previsti dalla “no tax area” e dall’aliquota massima del 43%. Le aliquote Irpef diventerebbero tre: una per i dipendenti, una per gli autonomi e l’altra per i pensionati che oggi sono uguali per tutti ma che beneficiando di diversi tipi di detrazioni. Secondo le stime dei tecnici, una riforma Irpef basata sul modello tedesco potrebbe produrre un risparmio medio di 382 euro a contribuente.