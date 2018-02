Renzi strizza l’occhio agli anti-bamboccioni e alle Partite Iva: ecco i nuovi bonus

Matteo Renzi lancia la volata della campagna elettorale presentando il programma del Pd in 100 punti a Bologna, presso le officine Golinelli. Due delle maggiori novità, rispetto alle ultime settimane, sono i bonus che il Partito democratico intende concedere rispettivamente agli anti-bamboccioni e alle Partite Iva. Intanto, a detta degli esperti, prende corpo l’ipotesi di un governo di larghe intese, con Pd e Forza Italia alleati, in previsione di una vittoria del Centrodestra (senza però raggiungere il quorum del 40 per cento), a patto che sia quest’ultima coalizione a vincere e non il Movimento 5 Stelle del candidato premier Luigi Di Maio.

Il bonus per gli anti-bamboccioni

Secondo le prime indiscrezioni, il programma del Pd contiene un inedito bonus per gli anti-bamboccioni. L’importo mensile prevede un corrispettivo di 150 euro al mese agli under 30 che decidono di lasciare la casa dei propri genitori e vivere in affitto, avendo un reddito annuo inferiore ai 30 mila euro. Il bonus andrebbe utilizzato esclusivamente per pagare l’affitto. Per la verità, non è una novità assoluta nel panorama politico italiano. Infatti, la Regione Toscana attraverso il progetto Giovanisì aiuta concretamente i giovani che, dai 18 ai 34 anni, prendono in affitto una casa. Il bonus varia da un minimo di 150 ad un massimo di 350 euro al mese. Il nuovo bando della Regione Toscana sarà avviato il prossimo 5 febbraio e avrà termine il 31 marzo 2018.

Partite Iva

Un altro bonus che dovrebbe essere inserito all’interno del programma Pd è quello per le Partite Iva, a cui Renzi starebbe pensando di destinare 80 euro, a patto che non si superi un reddito annuale di 26 mila euro. Il famoso bonus Renzi dunque verrebbe allargato nella prossima legislatura, a guida Pd si intende, anche al popolo spesso bistrattato dei lavoratori autonomi. Nelle prossime ore arriverà la conferma definitiva.

