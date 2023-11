La Gazzetta Ufficiale del 28 novembre 2023 accoglie la pubblicazione della Legge n. 170/2023, di conversione del decreto Proroghe (decreto-legge n. 132/2023). Tra le misure confermate, spicca la riapertura dei termini per sfruttare la vantaggiosa opportunità del ravvedimento speciale, come previsto dalla legge di bilancio 2023.

Questa nuova disposizione offre un’occasione unica per coloro che non sono riusciti a completare la procedura entro la scadenza originaria. Approfittare del ravvedimento speciale consentirà di mettersi in regola con il fisco a condizioni estremamente favorevoli.

Cos’è il ravvedimento speciale

Il ravvedimento speciale, ricordiamo, rappresenta la possibilità di regolarizzare le violazioni commesse nelle dichiarazioni fiscali relative agli anni d’imposta 2021 e precedenti.

Per rimettersi in carreggiata con il fisco, è richiesto il versamento di una sanzione super ridotta, pari a 1/18 del minimo previsto dalla legge per il tipo di irregolarità commessa, oltre agli interessi e all’eventuale maggiore imposta dovuta. Il pagamento può essere effettuato in un’unica soluzione o in otto rate di pari importo.

Aderire, implicava la presentazione di una dichiarazione dei redditi integrativa entro il 30 settembre 2023, slittato al 2 ottobre a causa del fatto che la data originaria cadeva di sabato.

Termini di pagamento originari

La prima o unica rata del ravvedimento speciale andava versata anch’essa entro il 2 ottobre 2023. Per quelle successive (su cui cadono interessi al 2%), invece, il calendario di versamento originario prevede:

31 ottobre 2023 – seconda rata

30 novembre 2023 – terza rata

20 dicembre 2023 – quarta rata

31 marzo 2024 – quinta rata

30 giugno 2024 – sesta rata

30 settembre 2024 – settima rata

20 dicembre 2024 – ottava rata.

Ravvedimento speciale riaperto: nuova opportunità

Il decreto Proroghe, ora convertito in legge, ha aperto nuovamente i termini. In sostanza, per coloro che non sono riusciti a rispettare la data del 2 ottobre 2023, è concessa la possibilità di perfezionare la procedura entro il 20 dicembre 2023.

Entro il 20 dicembre 2023, quindi, sarà possibile presentare la dichiarazione dei redditi integrativa e:

versare tutto l’importo dovuto in un’unica soluzione

oppure effettuare il pagamento in un’unica soluzione delle prime 4 rate.

Nella seconda ipotesi di cui sopra, dalla quinta rata in poi, le scadenze continueranno poi secondo il piano di rateizzazione ordinario, ossia

31 marzo 2024 per la quinta rata

30 giugno 2024 per la sesta

30 settembre 2024 per la settima

20 dicembre 2024 per l’ottava.

Resta fermo che, il mancato pagamento entro il 20 dicembre, anche parziale, non farà ritenere il ravvedimento stesso perfezionato, con conseguente decadenza e iscrizione a ruolo.

Riassumendo

la legge di conversione del decreto Proroghe (decreto-legge n. 132/2023) riapre il ravvedimento speciale

questa chance consente di mettersi in regola con il fisco a condizioni estremamente favorevoli per coloro che non riusciti a farlo entro il 30 settembre 2023 (ovvero 2 ottobre)

il nuovo termine di perfezionamento dell’adesione è stabilito al 20 dicembre 2023.

Per le rate successive, invece, la decadenza dal ravvedimento speciale si verifica se non si paga entro la scadenza della rata successiva.