Quando scade il bollo auto 2022: data di pagamento e calcolo in base a Kw e modello macchina

Il bollo auto è una tassa che deve essere pagata annualmente da tutti i proprietari di automobili, indipendentemente dal fatto che il veicolo circoli o meno.

L’importo del bollo auto dipende principalmente da due fattori: I kW del veicolo oppure i cavalli e il suo impatto ambientale.

È perciò possibile calcolare l’importo di questa tassa in modo abbastanza semplice, anche prima di comprare una nuova auto. Per quanto riguarda la scadenza, non esiste una data univoca. Vediamo meglio di cosa si tratta ed entro quando bisogna pagare il bollo auto.

Bollo auto: cos’è, a chi spetta ed entro quando bisogna pagarlo?

Il bollo auto è una tassa che viene gestita dalle Regioni, a eccezione del Friuli Venezia Giulia e la Sardegna per le quali la stessa è gestita dall’Agenzia delle Entrate.

Sono tenuti al pagamento della tassa automobilistica tutti i soggetti proprietari di un veicolo registrato al PRA, indipendentemente dall’effettivo utilizzo dello stesso.

Per quanto riguarda la data di pagamento del bollo auto, come già detto in apertura, dipende da quando è stata acquistata l’automobile.

Salvo i casi di esonero previsti dalla legge, il termine di pagamento è fissato nell’ultimo giorno del mese successivo a quello di immatricolazione della vettura.

In caso di ritardo o di mancato pagamento, si potrebbe incorrere in sanzioni più o meno rilevanti.

Ecco come calcolare l’importo della tassa automobilistica

Il calcolo del bollo auto è abbastanza semplice. Come già detto in apertura, esso dipende da due fattori: dalla potenza del veicolo e dalla categoria ambientale dell’automobile. In particolare, una vettura:

Euro 1 pagherà da un minimo di 2,90 euro fino a 100 kW sino ad un massimo di 4,35 euro oltre tale soglia;

Euro 2: 2,80 euro per ogni kW fino a 100 kW e 4,20 euro per ogni kW eccedenti i 100.

Euro 3 pagherà 2,70 euro per ogni kW fino a 100 kW e 4,05 euro per ogni kW eccedenti;

Euro 4, Euro 5 e Euro 6: 2,58 euro per ogni kW fino a 100 kW, 3,87 euro per ogni kW oltre la quota 100.

Ricordiamo che sul portale Automobile Club d’Italia (ACI) è stato messo a disposizione un servizio di calcolo del bollo e del superbollo, che consente di conoscere l’importo della tassa automobilistica da versare, nonché dell’addizionale erariale della tassa automobilistica (quando dovuta).