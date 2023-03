Quando sarà pagato il bonus nido 2023 e cosa significa domanda da istruire

Da poco meno di un mese (il 28 febbraio scorso) l’Inps ha dato il via all’inserimento delle domande di bonus nido 2023. I fondi sono stati confermati e sbloccati anche per l’anno in corso. Ricordiamo in primis che anche chi aveva il figlio iscritto al nido anche l’anno scorso dovrà comunque ripresentare la domanda (i dati, se non è cambiata la struttura, si troveranno comunque salvati a sistema). Tanti i genitori che, dopo aver anticipato le rette di gennaio e febbraio, si sono affrettati a caricare online i documenti sperando in rimborsi celeri. A che punto siamo? Quando arriveranno i soldi del bonus nido 2023?

Chi riceverà i soldi del bonus nido 2023 oggi

In molti ci state chiedendo aggiornamenti in merito alle tempistiche di pagamento del bonus nido 2023 (intendendo ovviamente le rette delle prime mensilità già trascorse). Con questo articolo cerchiamo di fare il punto sugli ultimi aggiornamenti. Spieghiamo inoltre cosa significa la dicitura dello stato di avanzamento domanda bonus nido, di modo che ogni genitore possa avere un’idea più precisa di quando riceverà il rimborso delle rette caricate.

Come controllare lo stato di avanzamento della domanda bonus nido

Secondo le ultime voci ufficiose i primi accrediti stanno partendo proprio oggi, martedì 21 marzo 2023. Questo termine riguarderebbe solo chi ha caricato i documenti delle prime due mensilità entro febbraio 2023, ovvero immediatamente dopo l’apertura delle domande. In ordine gli altri e poi a seguire le mensilità successive, fino ad esaurimento fondi.

Se la vostra domanda è già nella fase “da istruire” siete vicini al rimborso. Ma non è detto che arrivi oggi. Peraltro chi ha l’app IO riceverà prima un messaggio Inps con la disposizione di pagamento.

Ecco le fasi della domanda per il bonus nido 2023 in ordine cronologico:

domanda protocollata : significa semplicemente che è stata accettata dal sistema, in attesa di essere lavorata;

: significa semplicemente che è stata accettata dal sistema, in attesa di essere lavorata; da istruire : vuol dire che l’Inps ha preso in carico la domanda e ha verificato la sussistenza dei requisiti;

: vuol dire che l’Inps ha preso in carico la domanda e ha verificato la sussistenza dei requisiti; istruita : viene indicato quando le domande hanno superato il processo di accettazione positivamente e sono giunte alla sede territorialmente competenti;

: viene indicato quando le domande hanno superato il processo di accettazione positivamente e sono giunte alla sede territorialmente competenti; in lavorazione : cioè sottoposta ai controlli ulteriori della sede competente;

: cioè sottoposta ai controlli ulteriori della sede competente; accolta : ossia accettata (o in alternativa respinta se rifiutata);

: ossia accettata (o in alternativa respinta se rifiutata); stato in pagamento : di solito 30 giorni;

: di solito 30 giorni; pagato: quando è stato inviato il rimborso.

Queste voci indicano lo stato della domanda del bonus nido. Come si vede anche leggendo queste è impossibile avere una stima dei giorni esatta ma almeno forniscono un’idea più precisa della fase in cui si trova la richiesta.