Puoi avere lo sconto sul bollo auto del 15% ma solo se non salti le rate: ecco come

Il bollo auto è forse una delle tasse più odiate dagli italiani, che deve essere pagato ogni anno, a prescindere dall’effettivo utilizzo del veicolo.

Questa tassa viene gestita dalle regioni. In alcuni casi, le stesse possono applicare degli sconti.

La Regione Lombardia, ad esempio, ha da poco previsto uno sconto del 15 per cento, ma soltanto se si opta per questa tipologia di pagamento. Vediamo meglio di cosa si tratta e a chi spetta lo sconto.

Bollo auto, cos’è e a chi spetta?

Il bollo auto è una tassa che generalmente viene gestita dalle Regioni, ad eccezione del Friuli Venezia Giulia e della Sardegna per le quali la stessa è gestita dall’Agenzia delle Entrate.

Sono tenuti al pagamento della tassa automobilistica coloro che, alla scadenza del termine utile per il pagamento, risultano essere proprietari del veicolo registrato al PRA.

La data di pagamento del bollo auto dipende da quando è stata acquistata l’automobile. Il termine è fissato nell’ultimo giorno del mese successivo a quello di immatricolazione della vettura.

Per quanto riguarda il suo importo, esso dipende da due fattori: dalla potenza del veicolo (espressa in kW) e dalla categoria ambientale dell’automobile (euro 4 euro, 5 ecc.).

E’ possibile calcolare l’importo esatto del bollo e del superbollo direttamente dal sito dell’ACI.

Ad ogni modo, come già detto in apertura, le regioni possono prevedere degli sconti.

Risparmiare è possibile, ma solo se non salti le rate

Il bollo auto è una tassa che viene gestita dalle Regioni, le quali possono prevedere esenzioni o sconti vari.

Alcune regioni, in particolare, consentono il pagamento del bollo auto attraverso la cosiddetta domiciliazione bancaria.

Con la domiciliazione bancaria (o addebito diretto) si autorizza la propria banca di accettare ordini di pagamento ricorrenti provenienti da un determinato creditore.

In altre parole, la regione preleva direttamente dal conto corrente del debitore l’importo di denaro relativo al bollo auto ad ogni scadenza.

In alcuni casi, sono previsti anche dei vantaggi economici importanti.

Per fare un esempio, la Regione Lombardia ha previsto, per chi domicilia il pagamento del bollo presso il proprio istituto di credito, una riduzione pari al 15% dell’importo dovuto. Lo sconto è riconosciuto automaticamente anche per gli anni successivi.

Per sapere se si ha diritto ad uno sconto del genere, è necessario informarsi sul sito della propria regione di appartenenza.