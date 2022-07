Perché prendi troppo poco di reddito di cittadinanza? È questa, infatti, la domanda che si pone chi percepisce il sussidio, ma in base alla propria condizione economica ritiene che l’importo delle ricariche, sulla carta RdC, sia troppo basso. Rispetto a quanto il percettore, invece, si aspetterebbe di prendere.

Al riguardo c’è da dire, prima di tutto, che il fatto che prendi troppo poco di reddito di cittadinanza potrebbe essere legato a tante cause. E ciò magari nonostante il percettore, ed il nucleo familiare di appartenenza, si trovi in una condizione di forte difficoltà economica. Vediamo allora, proprio sul reddito di cittadinanza e sull’importo erogato, di chiarire questo importante aspetto.

Prendi troppo poco di reddito di cittadinanza?

Nel dettaglio, se prendi troppo poco di reddito di cittadinanza, allora può essere che recentemente la propria situazione economica e reddituale abbia subito un forte peggioramento. E considerando che l’ISEE rappresenta comunque una fotografia del passato, bisogna allora fare una cosa che è molto importante.

Se prendi troppo poco di reddito di cittadinanza, nella fattispecie, si può infatti fare domanda al CAF per ottenere l’ISEE corrente. Proprio se la propria condizione economica e reddituale è peggiorata. In questo modo, grazie all’ISEE aggiornato sarà possibile ottenere un sussidio di importo più alto.

Consigli utili per chi ritiene di prendere un sussidio che è di importo troppo basso

Ed in ogni caso, se prendi troppo poco di reddito di cittadinanza, si può sempre chiamare il contact center dell’INPS per chiedere chiarimenti. Anche se, prima di chiamare l’Istituto Nazionale per la Previdenza Sociale, sarebbe bene far controllare sul sussidio la propria posizione ad un consulente. Per esempio, rivolgendosi sul territorio ad un CAF oppure ad un patronato. Infine, una curiosità. La scienza ha spiegato se il reddito di cittadinanza funziona: ecco le risposte che molti non si aspettano.