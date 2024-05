Siamo in piena stagione Precompilata 2024: qualcuno ha già effettuato l’accesso in questi giorni per verificare la correttezza dei dati.

Dal 20 maggio, sarà possibile accedere alla dichiarazione precompilata tramite il portale dell’Agenzia delle Entrate e aggiungere le spese non ancora inserite. Basta seguire la procedura guidata, che permetterà di inserire facilmente gli importi nelle sezioni appropriate del modello 730.

Novità 730/2024: dalla consultazione all’invio

Abbiamo visto le novità della dichiarazione dei redditi 2024, in particolare la struttura a sezioni senza più righi del 730 per facilitare la consultazione dei contribuenti.

E abbiamo anche spiegato perché è preferibili non arrivare all’ultimo, inviando la dichiarazione prima della scadenza del 730 a settembre.

In questo articolo rispondiamo al più comune di tutti i dubbi sulla Precompilata: è possibile apportare modifiche prima dell’invio se ci si rende conto che non sono state caricate spese importanti?

“Salve mi chiamo Nadia. Vorrei sapere se è possibile fare cambiamenti aggiungendo spese nel 730 di cui ho documentazione ma che non ho visto nella mia Precompilata 2024. Mi riferisco ad alcuni trattamenti al viso eseguito presso uno studio medico”.

Modifiche Precompilata 2024 prima dell’invio: aggiungere spese mancanti

Rispondiamo prima in via generale per poi fare un chiarimento nel caso specifico che appare border line.

Ebbene, in via generale è possibile aggiungere spese sanitarie alla dichiarazione dei redditi precompilata, a condizione che queste siano state effettivamente sostenute dal contribuente e rientrino nelle categorie di spese detraibili previste dalla normativa fiscale italiana. Verificare sempre che le spese rispettino le modalità di pagamento tracciabile, requisito essenziale per poterle detrarre dal tuo reddito imponibile.

Inoltre, a partire da quest’anno, è disponibile una nuova modalità semplificata per i lavoratori dipendenti e i pensionati, che facilita la consultazione, modifica e integrazione dei dati necessari per la presentazione del modello 730. Questo percorso guidato assicura che i dati inseriti siano automaticamente allocati nei giusti campi del modello, eliminando la necessità di conoscere i dettagli tecnici come codici specifici, quadri e righi del modello.

Ricordiamo che utilizzare correttamente la dichiarazione precompilata non solo ti aiuta a rispettare gli obblighi fiscali, ma permette di ottenere un risparmio fiscale grazie alla detrazione delle spese sanitarie.

Spese dermatologo e trattamenti viso: cosa sapere

Piccola aggiunta che riguarda il caso della lettrice. Si parla di trattamenti viso dal dermatologo senza ulteriori specifiche. Vale quindi la pena chiarire che i trattamenti estetici non sono detraibili, neanche se effettuati presso studi medici. E’ il caso di radiofrequenza, peeling, needling ecc. Se lo scopo è prettamente estetico la prestazione non si può scaricare anche se effettuata da un medico.

Riassumendo…

Dal 20 maggio è possibile aggiungere spese e apporre modifiche alla Precompilata;

le spese sanitarie sono detraibili al 19%;

trattamenti estetici non sono scaricabili neppure se effettuati da personale medico.

