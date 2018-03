Poste Italiane lavoro per postino 2018: le nuove assunzioni in Italia, come presentare domanda

Poste Italiane ha ampliato le sue offerte di lavoro per postini. L’azienda sta cercando portalettere per numerosi comuni italiani, ma ricordiamo che si tratta di contratti a tempo determinato per esigenze stagionali. Di recente aveva avviato le selezioni per Verona e Bolzano, ora sono state comunicate le nuove posizioni anche per altrettanti comuni. Vediamo le nuove offerte, quali sono le posizioni aperte e dove.

Poste Italiane lavora con noi, le nuove offerte di lavoro per portalettere

Poste Italiane è alla ricerca di postini per le seguenti città:

Piemonte – Torino, Vercelli, Novara, Asti, Cuneo, Alessandria, Biella, Verbano-Cusio-Ossola

Valle d’Aosta – Valle d’Aosta

Liguria – Imperia, Savona, Genova, La Spezia

Lombardia- Varese, Como, Sondrio, Milano, Bergamo, Brescia, Pavia, Cremona, Mantova, Lecco, Lodi, Monza

Trentino Alto Adige – Bolzano, Trento

Veneto – Verona, Vicenza, Belluno, Treviso, Venezia, Padova, Rovigo

Friuli Venezia Giulia – Udine, Gorizia, Trieste, Pordenone

Emilia Romagna – Piacenza, Parma, Reggio Emilia, Modena, Bologna, Ferrara, Ravenna, Forlì-Cesena, Rimini

Marche – Pesaro e Urbino, Ancona, Macerata, Ascoli Piceno, Fermo

I candidati saranno assunti a tempo determinato da maggio 2018. Tra i requisiti richiesti è necessario avere diploma superiore con votazione minima 70/100 o diploma di laurea, anche triennale, con votazione minima 102/110, patente di guida per motomezzo aziendale, patentino del bilinguismo per Bolzano, certificato medico per idoneità al lavoro. Durante l’invio della candidatura ogni soggetto potrà indicare soltanto un’area di preferenza.

Come candidarsi

Per inviare la candidatura è necessario collegarsi al sito Poste Italiane lavora con noi. L’iter potrà avvenire in due modi. O recarsi in una sede aziendale per effettuare un test di ragionamento logico oppure si riceverà una mail da [email protected] per effettuare il test online e le indicazioni per effettuarlo. Chi supererà questa prima fase sarà contattato per svolgere un colloquio e la prova d’idoneità della guida del motomezzo 125 cc a pieno carico di posta che sarà fondamentale per superare il test.

Leggi anche: Assunzioni Poste Italiane 2018: offerte per postini, requisiti, sede e scadenza

Per informazioni e/o chiarimenti e comunicati stampa scrivete a [email protected]

Condividi su