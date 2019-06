Poste Italiane assunzioni per postini e consulenti 2019: nuove offerte lavoro estive

Poste Italiane cerca postini da assumere in Trentino Alto Adige, nella provincia di Bolzano. Vediamo di seguito i requisiti richiesti, la scadenza e tutti i dettagli per questa offerta di lavoro.

Poste Italiane cerca portalettere in Trentino Alto Adige, requisiti

Poste sta cercando dei postini con patentino di bilinguismo per la provincia di Bolzano, si tratta di un’offerta di lavoro a tempo determinato per la stagione estiva. Di recente Poste ha comunicato l’intenzione di assumere migliaia di persone come avevamo già visto negli articoli Assunzioni Poste Italiane 2019, accordo per reclutare 3170 persone, le offerte del momento

In questo momento, il Gruppo è alla ricerca di postini per la stagione estiva da immettere nella provincia di Bolzano. I candidati inizieranno a lavorare da luglio. Per quanto riguarda i requisiti si richiedono:

-il patentino di bilinguismo italiano e tedesco

-patente di guida valida per guidare il motomezzo aziendale

-idoneità generica al lavoro documentata da certificato rilasciato dalla USL / ASL di appartenenza o dal proprio medico curante

Per il resto non sono richiesti particolari requisiti. I candidati possono inviare la domanda collegandosi a questa pagina https://erecruiting.poste.it/posizioniAperte.php? Mentre in seguito coloro che saranno considerati idonei riceveranno le indicazioni per svolgere un test di ragionamento logico, seguito da un colloquio e la prova di guida del motomezzo aziendale.

Si cercano anche figure di front end e consulenti

Poste , sempre nella provincia di Bolzano, sta cercando anche figure di front end con patentino di bilinguismo e diploma di scuola media superiore. In questo caso l’iter prevede 2 test di ragionamento, un test d’inglese e un colloquio individuale.

A livello nazionale, invece, si cercano giovani consulenti in ambito finanziario che abbiano alcuni requisiti specifici quali Laurea Magistrale in Discipline Economiche come Economia e Commercio, Economia Aziendale, Economia Istituzioni e Mercati Finanziari, Scienze Bancarie ed Assicurative, Economia Intermediari Finanziari e Scienze Statistiche con votazione finale non inferiore a 102/110 nonché doti commerciali, forte orientamento al cliente e dinamismo. Tutte le informazioni si possono trovare alla pagina Poste Lavora con noi.

