Petrolio a picco, ma la benzina non scende: tutte le imposte che zavorrano i carburanti

Il prezzo del petrolio va sempre più giù, ma il costo della benzina alla pompa non scende. Sembra un paradosso, ma il costo del carburante scendeva di più prima quando il prezzo del petrolio era più alto. Per quale motivo?

Il motivo principale per il quale il prezzo dei carburanti non scende con il crollo del prezzo del petrolio è dovuto al fatto che circa i due terzi della componente del prezzo è rappresentato da costi fissi, cioè accise e Iva. Sicché il costo della materia prima incide solo per un terzo del prezzo finale.

Il blocco della circolazione paralizza le tariffe

Vi è, però, anche un altro motivo per il quale il prezzo della benzina non scende ed è strettamente legato al crollo dei consumi. Nelle cisterne dei benzinai ci sono ancora milioni di litri di benzina acquistati quando il prezzo del petrolio era molto più alto di adesso e finché non verranno prima consumate queste giacenze, non si potranno riempire i serbatoio con nuovi rifornimenti a prezzi più bassi. Un bel problema se si pensa che il traffico su strada è ancora totalmente bloccato, così come i voli aerei, le navi, i traghetti e in genere tutte quelle attività legate al consumo di petrolio e suoi derivati. Cosa per altro confermata dalle tariffe energetiche di luce e gas che, al contrario, visti i consumi per le famiglie, registrano un calo marcato dei prezzi finali. Pertanto, finché non si tornerà alla libera circolazione delle persone, in Italia i prezzi dei carburanti non scenderanno.

Il peso delle accise sui carburanti

Ma più di tutti, sul prezzo della benzina alla pompa incidono le tasse che sono le più alte in Europa.

Secondo una recente rilevazione, il prezzo medio italiano della benzina è più caro della media dei Paesi dell’area Ue di 16,1 centesimi, di cui 11,6 sono tasse e 4,5 centesimi è differenza di prezzo industriale. Mentre per il gasolio questa incidenza è di 16,5, di cui 15,2 centesimi sono tasse e appena 1,3 centesimi è il divario sul prezzo industriale. Sul carburante, in Italia, pesa infatti l’(ben 17) che, oltretutto, non trovano manco più giustificazione per i tempi in cui viviamo. Vediamole tutte:

0,000981 euro: finanziamento per la guerra d’Etiopia (1935-1936)

0,00723 euro: finanziamento della crisi di Suez (1956)

0,00516 euro: ricostruzione dopo il disastro del Vajont (1963)

0,00516 euro: ricostruzione dopo l’alluvione di Firenze (1966)

0,00516 euro: ricostruzione dopo il terremoto del Belice (1968)

0,0511 euro: ricostruzione dopo il terremoto del Friuli (1976)

0,0387 euro: ricostruzione dopo il terremoto dell’Irpinia (1980)

0,106 euro: finanziamento per la guerra del Libano (1983)

0,0114 euro: finanziamento per la missione in Bosnia (1996)

0,02 euro: rinnovo del contratto degli autoferrotranvieri (2004)

0,005 euro: acquisto di autobus ecologici (2005)

0,0051 euro: terremoto dell’Aquila (2009)

da 0,0071 a 0,0055 euro: finanziamento alla cultura (2011)

0,04 euro: emergenza immigrati dopo la crisi libica (2011)

0,0089 euro: alluvione in Liguria e Toscana (2011)

0,082 euro (0,113 sul diesel): decreto “Salva Italia” (2011)

0,02 euro: terremoto in Emilia (2012)

Create per essere degli adeguamenti “temporanei”, le accise non sono state mai abolite. Inoltre, dal 1999 un decreto legislativo permette alle varie Regioni di imporre una accisa autonoma sulla benzina. A ciò, poi, bisogna poi sommare il 22% di IVA.