Permessi 104 e turni straordinari sono incompatibili?

Fare del lavoro straordinario è espressamente consentito dal nostro legislatore. Permette da un lato all’azienda di sopperire ad aumenti di produzione senza ricorrere per forza a nuove assunzioni, sfruttando la forza lavoro già in essere. Dall’altro lato, consente al lavoratore di avere uno stipendio mensile più alto. Infatti, le ore di straordinario sono regolarmente retribuite.

Ci si chiede se le ore extra sono compatibili con i permessi 104. Questi ultimi, ricordiamo sono un diritto per il lavoratore dipendente. Questi, se ha necessità di assistere un familiare disabile, può chiedere di assentarsi dal lavoro (per 3 giorni al mese frazionabili anche in ore). Anche i permessi 104 sono regolarmente retribuiti. Dunque, durante l’assenza, il lavoratore non perde nulla.

I permessi 104 possono, inoltre, essere chiesti anche da lavoratore disabile per sé stesso. La finalità è quella di tutelare la propria salute fisica e mentale.

I limiti alle ore extra

Il lavoro straordinario non è illimitato.

Nel senso che il legislatore pone dei limiti massimi di ore settimanali ed annuali.

Tali limitazioni trovano ragione nella tutela della salute fisica e mentale del lavoratore stesso. In dettaglio, in base alla normativa attuale del lavoro:

le ore settimanali di lavoro extra rispetto a quelle ordinarie non possono essere superiore a 48

le ore annuali di lavoro extra non possono superare le 250.

Lo straordinario è concordato tra azienda e lavoratore.

Lavoro straordinario e permessi 104: la compatibilità non è assoluta

I permessi 104 non sono concordati con il datore di lavoro. Ciò, in quanto si tratta, come detto di un diritto del lavoratore stesso legato all’esigenza di assistere un familiare disabile.

Il lavoratore dipendente che ha tale esigenza presenta una domanda all’INPS, che a seguito degli opportuni controlli concede autorizzazione ai permessi.

Da quel momento il lavoratore può, in base alle esigenze, chiedere permessi 104 in azienda nei giorni e nelle ore in cui si presenta l’esigenza.

Non c’è alcuna incompatibilità tra permessi 104 e lavoro straordinario. Chi chiede i permessi può tranquillamente fare anche ore di lavoro extra ordinarie. Unica limitazione è che non si possono fare ore di straordinario nella stessa giornata in cui si chiedono permessi (anche se chiesti solo per alcune ore).

Il lavoratore disabile può fare straordinario purché la cosa non vada a compromettere la propria salute. Deve essere un medico competente a valutare se e quanto di lavoro straordinario può fare il disabile.

Riassumendo…