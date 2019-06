Pensioni statali in aumento, cresce la spesa pubblica

Aumenta il numero delle pensioni statali in Italia. A inizio anno il numero dei dipendenti delle amministrazioni pubbliche che sono in pensione ha superato quota 2,9 milioni di beneficiari, al netto delle pensioni eliminate, per una spesa pensionistica annuale record e che passa i 930 milioni di euro. Quindi, nonostante le misure di contenimento della spesa pubblica adottate dai precedenti governi, le fuoriuscite dal mondo del lavoro statale pesano sempre di più sui conti pubblici, anche se – stando alla legge di bilancio 2019 – tutto procede secondo le previsioni.

Aumentano le pensioni degli statali

Nel dettaglio, il numero delle pensioni della Gestione Dipendenti Pubblici (Gdp), vigenti al 1 gennaio 2019, è pari a 2.913.778, in aumento rispetto all’anno precedente, in cui ammontava a 2.864.050 pensioni, dello 1,7%; l’importo complessivo annuo delle pensioni (importo complessivo mensile moltiplicato 13) è di 72.028,1 milione di euro, con incremento percentuale dell’3,9% rispetto all’anno 2018, in cui l’importo risultava di 69.328,8 milioni. E’ quanto emerge dagli osservatori statistici sulle pensioni dell’Inps. La ripartizione per Cassa delle pensioni vigenti all’1 gennaio 2019 evidenzia che il 58,9% dei trattamenti pensionistici è erogato dalla C.T.P.S., seguita dalla C.P.D.E.L. con il 37,8%; le altre Casse rappresentano complessivamente il 3,3% del totale.

4,3% di pensioni in più negli ultimi 5 anni

Il dato degli statali è solo indicativo della tendenza in atto. Nel complesso, l’Inps ravvisa un’ aumento costante del numero delle pensioni e dell’assegno mensile negli ultimi 5 anni. Tra il 2015 e il 2019, a fronte di un aumento del numero delle pensioni pari al 4,3% (da 2.794.446 a 2.913.778), gli importi medi sono aumentati del 6,3% (da 23.245 euro a 24.720 euro) nonostante le trattenute per gli assegni più alti. In particolare, si riscontra un aumento del numero delle pensioni di vecchiaia e dei superstiti, mentre il numero delle pensioni di inabilità si è ridotto del 6,3%. Per quanto riguarda gli importi si hanno incrementi del 6,8% per le pensioni di vecchiaia e anzianità, del 5,0% per quelle di inabilità, mentre gli importi delle pensioni erogate ai superstiti presentano un incremento del 1,4%.

