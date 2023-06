Pensioni: come scaricare la certificazione unica 2023 dal sito Inps e cosa controllare bene

E’ tempo di dichiarazioni dei redditi e di certificazione unica anche per chi percepisce la pensione. I Caf sono già al lavoro da settimane per assistere gli assicurati che devono regolarizzare le proprie posizioni nei confronti del fisco. Come ogni anno c’è sempre molto tempo (fino al 30 settembre), ma è bene non aspettare mai l’ultimo momento.

Molti pensionati che hanno dimestichezza con l’uso del pc e con internet fanno spesso da sé. Anche perché la dichiarazione dei redditi precompilata è abbastanza semplice da inoltrare. L’unica cosa da fare è controllare bene tutte le voci registrate prima di trasmetterla all’Agenzia delle Entrate. Partendo dalla certificazione unica 2023 che rilascia l’Inps per i redditi previdenziali.

Certificazione Unica 2023 per pensionati

L’Inps ha già messo a disposizione da tempo la certificazione unica 2023 per tutti i beneficiari. Per consultarla è, però, necessario accedere al sito Inps.it con le proprie credenziali digitali (Spid, Cie o Cns).

Per ottenerla ci si può rivolgere anche al Contact Center chiedendo l’inoltro cartaceo a casa, però è una procedura più lunga. Ma a cosa serve esattamente?

La certificazione unica rilasciata dall’Inps è il documento ufficiale che certifica i redditi da pensione conseguiti nel 2022. Serve per la presentazione della dichiarazione dei redditi da presentare all’Agenzia delle Entrate tramite Modello 730/2023.

Scaricare la CU 2023 dal sito Inps, però, potrebbe anche non essere indispensabile poiché i dati reddituali del pensionato sono già caricati nella dichiarazione dei redditi precompilata disponibile per ogni contribuente. La si trova sul cassetto fiscale individuale del pensionato accedendo al sito dell’Agenzia delle Entrate, sempre con credenziali digitali personali.

Pertanto si può anche evitare di stamparla, limitandosi a consultarla per verificare l’esattezza dei dati fiscali e anagrafici riportati.

Come scaricare la certificazione unica 2023

A volte capita, infatti, che ci siano degli errori che si possono eventualmente far correggere dall’Inps inviando opportuna segnalazione. Ma si possono anche modificare direttamente, una volta riportati nella dichiarazione precompilata.

Per scaricare la certificazione unica 2023, i pensionai e gli assicurati Inps possono usufruire di diversi canali. Vediamoli tutti:

Tramite il servizio “cedolino della pensione” o accedendo al “fascicolo previdenziale del cittadino” dal sito internet Inps;

Via Contact Center (803 164 gratuito da rete fissa o 06 164 164 a pagamento da rete mobile), con CU poi spedita direttamente a casa;

Rivolgendosi agli sportelli o postazioni self-service Inps;

Tramite patronati e intermediari;

Via posta elettronica certificata (PEC) all’indirizzo [email protected], allegando copia del documento di identità;

Con l’ausilio dei Comuni e altre pubbliche amministrazioni che hanno sottoscritto un protocollo con l’Inps per l’attivazione di un punto cliente di servizio.

La circolare Inps

Nella circolare INPS 15 marzo 2023, n. 29 sono indicate tutte le istruzioni utili per il rilascio della CU. Gli utenti, accedendo con le proprie credenziali (SPID, CIE o CNS) al Servizio Certificazione Unica sul portale dell’Istituto. Se si utilizza l’App Mobile, con le credenziali personali, il servizio al quale accedere per scaricare la CU/2023 è “Certificazione Unica”.

Chi non vedesse ancora la CU 2023 online, può effettuare apposita segnalazione al Contact Center Inps per far presente l’anomalia. Capita infatti che alcune elaborazioni di certificazione unica avvengano in ritardo o, a causa di problemi tecnici, non siano visibili al cittadino.

Il modello di Certificazione Unica è il documento con il quale l’Inps certifica ai titolari delle prestazioni pensionistiche, previdenziali, assistenziali e a sostegno del reddito gli emolumenti corrisposti nell’anno d’imposta di riferimento. In presenza di due o più prestazioni erogate dall’INPS viene elaborato un unico modello che certifica tutti i redditi sopraindicati corrisposti nell’anno precedente.

