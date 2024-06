Le pensioni in Tunisia valgono di più. Il Paese africano è diventata la meta preferita dagli italiani per numero di pensionati. Ha conquistato da poco la prima posizione davanti a Portogallo, Malta, Spagna e tante altre ambiziose mete europee dove si pagano meno tasse sulle pensioni.

I motivi non sono solo quelli legati alle imposte. Ci sono anche altri fattori che fanno propendere per la scelta della Tunisia al posto del Portogallo e della Grecia. Uno fra questi è la distanza dalle coste italiane e il fatto che la meta è facilmente raggiungibile dal nostro Paese.

Le tasse sulle pensioni italiane in Tunisia

Ma anche il costo della vita e il clima mediterraneo invidiabile soprattutto nei periodi invernali.

Ma ad attirare dall’Italia i pensionati più facoltosi è soprattutto il regime fiscale. Dal 2007 lo Stato tunisino ha introdotto una legge per attrarre i rentiers europei che si trasferiscono a vivere. In sostanza, una detassazione dell’80% sulle pensioni lorde percepite dai cittadini di vari Paesi, tra cui l’Italia, con la quale la Tunisia ha in essere una convenzione fiscale.

In altre parole, per un pensionato italiano trasferire la propria residenza in Tunisia equivale ad assoggettare la propria pensione a un regime di tassazione non superiore al 5%. Contro il 30% medio dell’Italia. Per chi percepisce pensioni medie o alte, si tratta di un bel risparmio.

Una manovra fiscale concepita dal governo tunisino del 2006 per attirare capitali nel piccolo Paese africano, a poche ore di volo dall’Europa. In sostanza, in Tunisia, i pensionati italiani che trasferiscono la propria residenza si vedranno la pensione tassata per l’80% a zero e per il restante 20% con una aliquota pari al 20%. Il totale, poi, non può superare mai il 5% del totale lordo. Una differenza enorme se si pensa alle tasse che si pagano in Italia.

Il fenomeno è in crescita

I pensionati italiani trasferirtisi negli ultimi anni in Tunisia sono così aumentati fino a raggiungere e superare nel 2022 le 5.000 unità.

La vicinanza all’Italia rende meno difficile spostarsi e trasferire la residenza, rispetto ad altre realtà europee a fiscalità privilegiata per i pensionati.

Alcuni studi pongono altresì in evidenzia, poi, come la vita costi decisamente meno rispetto all’Italia. Ad esempio, una casa di 80 metri quadrati in affitto costa intorno ai 200 euro, i generi alimentari freschi hanno prezzi irrisori, in un ottimo ristorante si mangiano couscous, agnello e verdure con 8 euro a testa, una pizza non più di 2 euro, le medicine costano anche il 70% in meno che da noi, la benzina meno della metà.

Costo della vita e immobili

Ma ad attirare gli italiani in Tunisia non è solo il vantaggio fiscale. Per chi ha di capitali da investire, acquistare un appartamento ad Hammamet, piuttosto che a Monastir o Djerba, equivale a spendere circa un terzo rispetto all’Italia.

I prezzi delle case vanno da 400 a circa 1.000 euro al metro quadro se si decide di comprare in zone lussuose o particolarmente rinomate. Tutto merito del cambio con il dinaro tunisino, ma anche di una economia turistica che ha ancora molto da offrire.

A parte ciò, il costo della vita è nettamente inferiore al nostro e il clima è caldo tutto l’anno. A oggi, sono più di 5mila gli italiani tra i 60 e i 65 anni che hanno già deciso di trasferire la propria residenza in Tunisia.

