Pensioni 2023, il calendario dei pagamenti mese per mese

“Quando ero giovane credevo che la cosa più importante della vita fosse il denaro, ora che sono vecchio so che è vero“, affermava Oscar Wilde. Per acquistare un bene o un servizio di nostro interesse, d’altronde, dobbiamo necessariamente sborsare del denaro. Non tutti però, complice la crisi economica in corso, riescono a far fronte alle varie spese.

Lo sanno bene molti anziani che percepiscono dei trattamenti pensionistici dall’importo talmente basso da non riuscire ad arrivare alla fine del mese. Per questo motivo sono molte le persone che continuano a lavorare nonostante siano già titolari di una pensione. Proprio soffermandosi su quest’ultime, ogni mese i beneficiari di tale trattamento attendono con impazienza il relativo pagamento. Ecco di seguito il calendario mese per mese in programma per il prossimo anno.

Pensioni 2023, differenza accredito in banca o in Posta

Nel 2023 i pensionati potranno beneficiare di un assegno più alto per effetto della rivalutazione.

Lo scorso 9 novembre il ministro dell’Economia, infatti, ha firmato un decreto che dispone, a partire dal prossimo 1° gennaio del 2023, un adeguamento del 7,3% delle pensioni. Ma quando avranno luogo i pagamenti di tale trattamento previdenziale nel corso del prossimo anno?

In linea generale il pagamento della pensione avviene il primo giorno bancabile del mese. Se si tratta di una domenica o giorno festivo, però, il pagamento slitta al primo giorno utile successivo. Nel caso in cui il pensionato opti per il ritiro in contanti presso gli uffici postali, invece, bisogna far riferimento al calendario che viene pubblicato ogni mese dall’istituto, tenendo contro dell’ordine alfabetico dei cognomi.

Unica eccezione i pagamenti delle pensioni di gennaio che vengono effettuati il secondo giorno bancabile del mese per permettere all’Inps di aggiornare i sistemi informatici.

Il calendario dei pagamenti mese per mese

Entrando nei dettagli, inoltre, si sottolinea che la pensione può essere accreditata anche di sabato su conto corrente postale. In presenza di un conto corrente bancario, invece, i pagamenti hanno luogo dal lunedì al venerdì.

Ma quando avranno luogo i pagamenti ogni mese nel corso del 2023? Ebbene, i pagamenti delle pensioni in banca avranno luogo:

martedì 3 gennaio 2023;

mercoledì 1 febbraio 2023

mercoledì 1 marzo 2023;

lunedì 3 aprile 2023;

martedì 2 maggio 2023;

giovedì 1 giugno 2023;

lunedì 3 luglio 2023;

martedì 1 agosto 2023;

venerdì 1 settembre 2023;

lunedì 2 ottobre 2023;

giovedì 2 novembre 2023;

venerdì 1 dicembre 2023.

I pagamenti dei trattamenti pensionistici in Posta, invece, avranno luogo nelle seguenti date: