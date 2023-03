In pensione prima con servizio part time: App per i medici diventa operativa

Medici di famiglia e pediatri possono lasciare il lavoro e andare in pensione part time. Una decisione storica per favorire il ricambio generazionale e, allo stesso tempo, per fronteggiare la penuria di camici bianchi.

A comunicarlo è l’Enpam, l’ente previdenziale dei medici, che ha illustrato il funzionamento della nuova formula pensionistica. La procedura si chiama App e sta per “Anticipo della prestazione previdenziale dell’Enpam”. Al sistema possono accedere solo i medici che hanno maturato i requisiti per il pensionamento di vecchiaia o anticipato e che scelgono di continuare a lavorare part time.

Per i medici di famiglia e pediatri arriva l’App

Ma come funziona esattamente l’App? Il meccanismo – spiega l’Enpam – consente di ridurre l’impegno lavorativo dei professionisti fino al 70%, conservando il compenso da convenzionato per l’attività che si continua a svolgere, e ricevendo una pensione per la restante parte.

Questa possibilità non è riservata a tutti, ma solo ai medici che hanno maturato il diritto alla pensione e per i quali è previsto un “passaggio di consegne” allo scopo di garantire la continuità assistenziale sul territorio.

Pertanto, la condizione perché ciò avvenga è che il medico in pensione sia affiancato da un collega più giovane che si farà carico dell’attività lasciata scoperta.

L’App, proposta dall’Enpam già nel lontano 2015, è stata approvata definitivamente dai ministeri vigilanti solo da poco. In particolare dopo che la pandemia ha messo a nudo tutte le criticità del sistema sanitario e assistenziale. E come risposta alla carenza di medici sul territorio.

La metà dei camici bianchi in Italia ha più di 60 anni e per loro la pensione è alle porte. Senza un adeguato ricambio si rischia il degrado dell’assistenza sanitaria con un’ondata imminente di pensionamenti.

“c’è anche un tema salariale e di sostenibilità previdenziale: la cattiva programmazione nazionale, infatti, a causa dei troppi pensionamenti e dei pochi rimpiazzi rischia di portare alla cancellazione di posti di lavoro, con riduzione del monte compensi nel settore della medicina generale.”

Come si accede alla pensione part time

Come, presidente dell’Enpam:

E vediamo come funziona in pratica l’App. I medici interessati che hanno maturato il diritto alla pensione possono entrare nell’area riservata del sito web Enpam. Nella pagina “Anticipo della Prestazione Previdenziale”, bisogna dapprima chiedere la certificazione dei requisiti per la pensione.

Questo documento deve quindi essere presentato alla propria azienda sanitaria insieme al modello B predisposto dalla Sisac e disponibile nella stessa pagina per i medici famiglia e per i pediatri

Allo stesso tempo, i giovani medici che intendono candidarsi per affiancare i colleghi, invece, devono compilare il modello C (Domanda di ammissione alla procedura di ricambio generazionale – App). Presente nelle stesse pagine del sito web della Sisac (medici famiglia) (pediatri).

Detti moduli dovranno essere inviati entro il 30 aprile 2023. Questo per quanto riguarda la prima tranche di pensionamenti part time. L’iniziativa sarà però riproposta anche successivamente a tale data.