Pensione all’estero: è possibile spostare la residenza fiscale prima di trasferirsi fisicamente?

Trasferire la residenza all’estero per pagare meno tasse in Italia? Molti italiani lo hanno già fatto o lo stanno pianificando perché la pressione fiscale nel nostro Paese è talmente alta che per molti sta diventando una questione di sopravvivenza.

Lo scoglio principale, come noto, è la burocrazia. Ottenere la residenza all’estero non è cosa subito fatta. Bisogna recarsi sul posto, conoscere le leggi e sapere come muoversi. Allo scopo, però esistono studi di consulenza e agenzia anche in Italia che si occupano di tutto. Pagando naturalmente.

Il trasferimento di residenza all’estero

Ma come fare per trasferire la residenza all’estero senza incorrere in errori o incappare in qualche tenaglia fiscale italiana? L’Agenzia delle Entrate, come noto, conosce bene questo aspetto e non manca di effettuare controlli e verifiche sulla effettiva residenza del contribuente all’estero.

Oggi, poi, con lo scambio automatico di informazioni fiscali con i Paesi stranieri è diventato più facile controllare gli effettivi spostamenti degli italiani.

In ogni caso, per essere a posto col fisco italiano, è bene sapere che non è sufficiente trasferire la residenza all’estero per non pagare più tasse in Italia. Occorre anche dimostrare di non avere più alcun interesse e legame con il Bel Paese.

Così, l’iscrizione all’AIRE è solo un punto di partenza. Poiché ciò non toglie che un contribuente possa essere iscritto al registro degli italiani residenti all’estero ma poi dimorare per più di 6 mesi all’anno in Italia o mantenere attività, anche sotto prestanome, nel nostro Paese.

Requisiti necessari

Necessario allo scopo è, quindi, dimostrare di vivere all’estero per almeno 183 giorni all’anno. Il minimo indispensabile è un alloggio che può derivare da casa in affitto o di proprietà.

Sono molti gli italiani che hanno seconde case all’estero e pertanto per loro è più facile spostare la residenza. Più complicato, invece, dover acquistare un immobile o prenderlo in locazione da pensionati.

Per essere considerati dal fisco italiano realmente residente all’estero occorre rispettare tre requisiti:

iscrizione all’AIRE, controllando di essere realmente stato incluso (operazione che richiede qualche settimana, a volte mesi);

trascorrere più di 186 giorni all’anno fuori dall’Italia, cosa dimostrabile attraverso biglietti aerei, timbri sul passaporto, bollette elettriche, ecc.

dimostrare di aver trasferito all’estero il centro vitale dei propri interessi.

Mantenere legami con l’Italia, avere degli immobili, automobili, attività commerciali, conti in banca, bollette energetiche o contratti telefonici sarà sicuramente motivo di accertamento da parte dell’Agenzia delle Entrate. Per cui è bene tagliare ogni legame per stare tranquilli con il fisco se realmente si vuole emigrare e andare a vivere all’estero.

I controlli sui pensionati all’estero

Per il 2023 l’Agenzia delle Entrate sta preparando una serie mirata di verifiche fiscali e inizierà a controllare chi ha trasferito la residenza all’estero negli anni passati. Lo scorso mese di marzo l’Agenzia ha emanato un provvedimento per raccogliere tutti i dati di quelli che hanno chiesto l’iscrizione all’AIRE per iniziare a contestare la residenza all’estero con l’obiettivo di dare la caccia a tutte le false residenze all’estero. Ma attenzione anche a chi rientra subito in Italia dopo aver ottenuto la residenza fuori dai confini nazionali.