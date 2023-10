In merito alle ultime novità emerse dalla Legge di Bilancio, riportiamo lo sfogo di una lettrice sulle modifiche alle regole per la pensione delle donne. Abbiamo scritto a più riprese che Opzione Donna è confluita in un fondo unico con Ape Social e che per entrambe le misure l’età per l’uscita è stata portata a 63 anni. Stessa soglia anagrafica per la nuova quota 104.

Uscita a 63 anni dal 2024: quanti contributi per le donne?

Insomma: aldilà dei requisiti Fornero per la pensione anticipata, nel non ci sarà modo di andare in pensione prima dei 63 anni.

Pensione donne, dal 2022 uno scalone di 5 anni: altro che governo rosa!

La differenza tra le tre pensioni a 63 anni la fanno i contributi. E qui le donne sembrerebbero avvantaggiate perché non dovranno arrivare ai 41 anni di contributi richiesti per la quota 104. Il montante contributivo per la pensione donne 2024 resta fermo a 35 anni. Chi non vi rientra o non vuole subire la penalizzazione di Opzione Donna sull’assegno, può in alternativa uscire con Ape Social. Dal 2024 questa richiederà 63 anni e 36 di contributi. Restano i contributi soggettivi essendo una misura riservata ad alcune specifiche categorie.

E a questo proposito, come accennato, riportiamo la lettera sfogo di una lettrice che ha visto sfumare per poco il treno Opzione Donna proprio a seguito dell’inasprimento dei requisiti voluto dalla Legge di Bilancio (da quella precedente prima e dall’ultima ora).

Seguendo l’iter delle modifiche a Opzione Donna in effetti emerge che, in soli due anni, l’età per la pensione rosa ha subito uno scalone di ben 5 anni.

Opzione Donna 2024 richiede 63 anni contro i 58 precedenti.

“Ho dato fiducia al governo Meloni, pur non condividendone molte idee soprattutto in merito alla politica estera, perché speravo facesse qualcosa a sostegno del welfare femminile. E invece premier “donna, mamma, cattolica” ci ha riservato una bella sorpresina sulle pensioni.

Riassumendo

Opzione Donna 2024 passa da 58 a 63 anni

I contributi restano fermi a 35 anni

Per la pensione donne significa uno scalone di ben 5 anni

Già l’anno scorso, avendo compiuto 58 anni speravo di accedere all’Opzione Donna (licenziate da grandi aziende, invalide o caregiver). Tuttavia i rigidi paletti soggettivi che di fatto hanno riservato questa misura ad appannaggio di pochissime lavoratrici, mi hanno tagliato fuori. Ora dalla Legge di Bilancio 2024 la mazzata: 63 anni per accedere ad Opzione Donna. Ben 5 di più. Sono incredula di fronte a questo accanimento contro le lavoratrici. Che dire? Complimenti al governo rosa!”

Se hai domande o dubbi, contattami: [email protected]

“Visto il sempre crescente numero di persone che ci scrivono vi chiediamo di avere pazienza per la risposta, risponderemo a tutti.

Non si forniscono risposte in privato.”