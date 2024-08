E’ stato accreditato oggi 1 agosto l’ottavo rateo di pensione del 2024. Per molti si tratta di un lieto evento dato che l’Inps ha messo in pagamento anche i conguagli Irpef per chi è a crediti di imposta e ha presentato la dichiarazione dei redditi a giugno. L’Inps è, infatti, scelto come sostituto d’imposta dal 95% dei pensionati in Italia.

Tuttavia non tutti i pensionati potranno godere di questo beneficio nella giornata odierna. Benché la data di accredito della pensione è il primo giorno bancabile di ogni mese, coloro che ricevono l’assegno in contanti presso gli uffici postali potrebbe essere necessario attendere qualche giorno ancora.

Primi conguagli Irpef con la pensione di agosto

Il ritiro della pensione resta, infatti, scadenzato sui vari giorni della settimana in base alle iniziali del proprio cognome per evitare eccessive code agli sportelli e il normale svolgimento dei servizi postali.

La pensione di agosto è quindi molto attesa dagli italiani proprio per via delle possibili maggiori entrate dovute ai conguagli Irpef. Per coloro che hanno presentato la dichiarazione dei redditi a giugno 2024 e sono a credito d’imposta ci saranno, infatti, soldi in più da spendere questo mese. Rimborsi che normalmente sono elaborati dall’Inps quale sostituto d’imposta indicato dal contribuente nel modello dichiarativo 730.

L’importo della pensione non cambia rispetto ai mesi precedenti. Ma per chi ha chiesto il rimborso d’imposta Irpef direttamente con il pagamento della pensione sono in arrivo soldi in più. Il grosso arriva infatti ad agosto proprio perché la maggior parte dei pensionati a credito preferisce non aspettare e ottenere quanto prima il conguaglio fiscale col cedolino pensione anche per fronteggiare le maggiori spese dovute a vacanze e soggiorni estivi.

Fra le altre cose, l’Inps ricorda che con la pensione di agosto 2024, oltre all’Irpef ordinaria dell’anno in corso, saranno trattenute anche le addizionali comunali in acconto 2024 e l’addizionare regionale in base all’aliquota della regione di residenza.

Quando ritirare la pensione in Posta

Per cui ci saranno maggiori trattenute fiscali rispetto al mese di luglio.

Per chi ritira la pensione in contanti presso le Poste le date di pagamento sono diverse da quella bancabile. Secondo il consueto schema predisposto da Poste Italiane i giorni di pagamento sono i seguenti in base alle iniziali del proprio cognome:

dalla A alla C: 1° agosto;

dalla D alla K: 2 agosto;

dalla L alla P: 3 agosto (solo la mattina);

dalla Q alla Z: 5 agosto.

Va detto che questo calendario non è tassativo e solitamente viene fatto rispettare laddove c’è molta affluenza agli sportelli e nelle grandi città. Nei piccoli paesi solitamente, se non vi sono problemi, la pensione è pagata anche il 1 agosto per coloro che dovrebbero ritirarla un altro giorno.

E’ sempre disponibile il servizio di consegna della pensione, mediante delega ai Carabinieri, per i pensionati anziani che non possono recarsi in Posta. Il servizio va prenotato in anticipo tramite Poste Italiane, è rivolto a tutti i cittadini over 75 ed è gratuito. Per poter usufruire di tale servizio è necessario prendere contatti con Poste Italiane al numero verde 800556670 oppure presso l’ufficio di zona.

