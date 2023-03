Chi sono i lavoratori gravosi che possono andare in pensione a 63 anni nel 2023. Elenco completo

Anche per quest’anno è confermata la possibilità di andare in pensione anticipata per i lavoratori gravosi. Cioè coloro che svolgono per molto tempo mansioni particolarmente faticose e stressanti per le quali la legge gli riconosce maggiore tutela previdenziale.

Lo strumento per uscire in anticipo dal lavoro è Ape Sociale che prevede il diritto all’anticipo pensionistico a partire da 63 anni di età con almeno 36 anni di contributi. Non è una vera e propria pensione, ma una indennità economica calcolata sulla base dei contributi versati che viene erogata fino al raggiungimento dell’età pensionabile.

Ape Sociale pe lavoratori gravosi, domanda e requisiti specifici

La domanda di pensione con Ape Sociale deve essere presentata entro il 31 marzo 2023 (prima finestra utile). Si tratta nello specifico di una richiesta all’Inps di riconoscimento dei requisiti e propedeutica alla liquidazione della rendita.

Per i lavoratori gravosi è necessario che, oltre ai requisiti anagrafici e contributivi, siano accertato anche il periodo di svolgimento della mansione per la quale sorge il diritto all’Ape Sociale.

In particolare è necessario aver svolto per sette anni, nell’ultimo decennio, o per sei anni negli ultimi sette, il mestiere gravoso.

Qualora questo requisito non dovesse essere rispettato nei termini della presentazione della domanda ma verrebbe centrato comunque entro il 2023, l’Inps sospende il procedimento di elavorazione dlela pensione. In alternaitiva rigetta la richiesta rinviando a successiva istanza da parte del lavoratore.

Le prime 11 categorie di mansioni ritenute gravose sono:

Ma quali sono i lavori gravosi per cui si ha diritto alla pensione con Ape Sociale? Di seguito riportiamo l’elenco ufficiale predisposto dal Ministero del Lavoro e aggiornato al 1 gennaio 2023: