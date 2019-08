Pensione anticipata e quota 100: nell’immediato con quale misura conviene?

Buongiorno, sono nato il 09 03 1955, al 31 luglio 2019 ho maturato 43 anni e 2 mesi di contributi, vorrei andare in pensione a gennaio 2020. Avendo i requisiti per la pensione anticipata, le chiedo è lo stesso se vado con quota 100 o c’è il rischio di qualche penalizzazione? Grazie.

Partendo dal presupposto che lei ha abbondantemente raggiunto i requisiti di accesso sia per la quota 100 che per la pensione anticipata (volendo, infatti, potrebbe accedere al pensionamento con entrambe le misure fin da subito senza dover attendere la finestra per la decorrenza della pensione), cerchiamo di valutare quale sia la miglior misura per il suo pensionamento.

Entrambe le misure non prevedono penalizzazione sul calcolo dell’assegno pensionistico che, quindi, sarebbe uguale sia che accedesse alla quiescenza con la quota 100 sia che vi accedesse con la pensione anticipata. L’unica differenza, per lei, tra le due misure è rappresentata dal fatto che chi si pensiona con la quota 100 ha un divieto di cumulo dei redditi da pensione con quelli da lavoro dipendente (che l’eccezione del reddito derivante da lavoro autonomo occasionale per un limite di 5000 euro l’anno). Pur non essendo il vincolo pensante per chi decide di lasciare il mondo del lavoro per accedere alla pensione, è sempre bene non avere alcun vincolo e limite e per questo, a parità di assegno pensionistico, le consiglierei di optare per la pensione anticipata con requisiti Fornero.

Le ricordo le dimissioni da presentare al suo datore di lavoro con il periodo di preavviso obbligatorio per legge da dare prima delle dimissioni volontarie.

