Perché essere scettici e pensare che la pensione sia un autentico miraggio? Anche i contribuenti più pessimisti riguardo alle loro possibilità di andare in pensione possono trovare nel sistema previdenziale alcune misure favorevoli per l’uscita dal lavoro. Non è necessario rimandare i progetti di pensionamento al raggiungimento dell’età pensionabile, fissata a 67 anni. Infatti, i dati sull’età media di pensionamento in Italia dimostrano che è molto più bassa rispetto all’età pensionabile di vecchiaia. Ma perché l’età media di pensionamento è più bassa? Ci sono diverse misure che permettono l’uscita anticipata dal lavoro, e molti contribuenti comunemente le sfruttano.

Ecco perché, anche in questi ultimi mesi del 2024, chi è interessato farebbe bene a verificare eventuali possibilità di pensionamento anticipato. Di seguito, 7 soluzioni per la pensione anticipata 2024 per i nati nel 1960, ovvero per chi compie 64 anni di età quest’anno.

Pensione anticipata 2024: 7 soluzioni per i nati nel 1960, ecco come sfruttarle subito

La pensione anticipata nel 2024 può essere ottenuta anche senza dover necessariamente passare dal canale ordinario. Le possibilità non mancano. Per esempio, chi è nato nel 1960, avendo compiuto i 64 anni di età (o li compie entro dicembre 2024), può considerare la pensione anticipata contributiva. Si tratta di una misura destinata solo ad alcuni lavoratori, che devono soddisfare i seguenti requisiti previsti dalla normativa:

Almeno 64 anni di età compiuti

Non meno di 20 anni di contributi

Data del primo versamento contributivo successiva al 31 dicembre 1995

Solo i soggetti che rientrano pienamente nel sistema contributivo, perché hanno iniziato a versare dopo il 1995 e non hanno contributi di altro tipo prima di tale anno, possono usufruire di questa misura. Parliamo di contributi figurativi, da riscatto, volontari e simili. Tuttavia, sulla misura grava un pesante fardello: quello dell’importo minimo della prestazione. È necessario raggiungere una pensione di un certo importo lordo, altrimenti la domanda di pensione non può essere accolta.

Importo della prestazione non inferiore a 3 volte l’assegno sociale 2024

Importo della prestazione non inferiore a 2,8 volte l’assegno sociale 2024 nel caso di donne lavoratrici con un figlio

Importo della prestazione non inferiore a 2,6 volte l’assegno sociale 2024 nel caso di donne lavoratrici con più di un figlio

Le misure che non hanno limiti anagrafici: a 64 anni quali sono?

Tale vincolo è il seguente:

Se la misura precedente si chiama pensione anticipata contributiva, per i lavoratori nati nel 1960 esiste naturalmente la possibilità di andare in pensione con le anticipate ordinarie. Questa misura è senza limiti di platea ed è destinata alla generalità dei lavoratori. Per i nati nel 1960, la pensione anticipata 2024 è una variabile da considerare, e i suoi requisiti sono:

Almeno 42 anni e 10 mesi di contribuzione accreditata per gli uomini

Almeno 41 anni e 10 mesi di contributi per le donne

Sempre 35 anni di contributi effettivi da lavoro senza considerare i figurativi da malattia o disoccupazione

Alternativa alla pensione anticipata ordinaria, perché senza limiti di età, c’è la Quota 41 per i lavoratori precoci. In questo caso, la platea è ben delimitata. Parliamo infatti di:

Addetti a mansioni gravose da 7 degli ultimi 10 anni o da 6 degli ultimi 7 anni

Caregiver che assistono un parente disabile convivente da almeno 6 mesi

Soggetti invalidi con una percentuale di disabilità pari almeno al 74%

Disoccupati involontari che hanno terminato di prendere la Naspi da almeno 3 mesi

Per i requisiti della Quota 41, bisogna considerare:

Minimo 41 anni di contributi previdenziali versati

Almeno 35 anni di contributi effettivi da lavoro senza figurativi da malattia indennizzata o disoccupazione INPS

Almeno un anno di contributi versati, anche in modo discontinuo, prima dei 19 anni di età

Con 41 anni di versamenti a una certa età anche i non precoci possono farcela

Per la Quota 41, oltre a rientrare nelle categorie specifiche a cui la misura è destinata, bisogna essere precoci. Come spiegato prima, è necessario avere 12 mesi di versamenti prima del compimento dei 19 anni.

Almeno 62 anni di età

Almeno 41 anni di versamenti

Non meno di 35 anni di contributi al netto di quelli figurativi da disoccupazione o malattia

La pensione anticipata con Quota 103 nel 2024: ecco come fare

Ma a una certa età (almeno 62 anni), si può andare in pensione anche senza essere precoci o senza rientrare in una delle 4 categorie precedentemente descritte. Infatti, nel 2024, ci sarebbe la possibilità di andare in pensione con la Quota 103. Anche per i nati nel 1960 e per chi ha già compiuto 64 anni. I requisiti di questa misura, che ricordiamo essere contributiva e non permette di ricevere un trattamento superiore a 4 volte il trattamento minimo INPS (598,61 euro è il trattamento minimo 2024), sono:

Simile come platea alla Quota 41 per i precoci, oggi i nati nel 1960 possono andare in pensione anche con l’anticipo pensionistico sociale, misura conosciuta come Ape Sociale. La platea dei beneficiari è identica a quella della Quota 41 per i precoci, con una sola differenza che riguarda i disoccupati. Infatti, i beneficiari dell’Ape Sociale sono:

Addetti a mansioni gravose da 7 degli ultimi 10 anni o da 6 degli ultimi 7 anni

Caregiver che assistono un parente disabile convivente da almeno 6 mesi

Soggetti invalidi con una percentuale di disabilità pari almeno al 74%

Disoccupati involontari che hanno terminato di prendere la Naspi senza attendere 3 mesi dall’ultima mensilità di disoccupazione

Per quanto riguarda i requisiti dell’anticipo pensionistico sociale, ci sono:

Almeno 30 anni di contributi versati per invalidi, caregiver e disoccupati

Almeno 36 anni di contributi versati per gli addetti a lavori gravosi

Minimo 63 anni e 5 mesi di età

Opzione Donna: per alcune nate nel 1960, regole vecchie e meno rigide

Per le donne, la pensione anticipata ordinaria prevede uno sconto di un anno sui contributi previdenziali versati. Ma per le lavoratrici nate nel 1960, e quindi con 64 anni di età, c’è anche l’Opzione Donna. La pensione anticipata contributiva per le donne può essere una buona via di uscita da prendere.

È possibile, per chi oggi ha 64 anni di età, utilizzare la vecchia versione di Opzione Donna, che non prevedeva vincoli di platea e consentiva alle dipendenti di uscire dal lavoro a 58 anni di età con 35 anni di contributi, e alle autonome a 59 anni con 35 anni di contributi.

Chi ha raggiunto i 35 anni di versamenti entro la fine del 2021 può accedere in ogni caso a Opzione Donna se oggi ha 64 anni di età. Invece, chi ha completato i 35 anni di contributi può accedervi se rientra in una delle seguenti categorie:

Caregiver che assistono un parente disabile convivente da almeno 6 mesi

Invalide con almeno il 74% di disabilità

Licenziate o dipendenti di grandi aziende di interesse nazionale con tavoli di risoluzione delle crisi aziendali aperti al Ministero del Made in Italy

Invalidità specifica e invalidità pensionabile per le pensioni anticipate 2024

Se per Quota 41, per l’Ape Sociale e per Opzione Donna gli invalidi civili al 74% possono avere accesso a queste misure, gli invalidi specifici all’80% possono avere accesso alla pensione di vecchiaia con invalidità pensionabile. In questo caso, i requisiti minimi sono:

Almeno 56 anni di età per le donne

Almeno 61 anni di età per gli uomini

Minimo 20 anni di versamenti contributivi

Invalidità specifica o pensionabile all’80% almeno

L’invalidità specifica si differenzia dall’invalidità civile. Quest’ultima è la riduzione della capacità lavorativa generica per tutte le attività che una commissione medica può riconoscere al richiedente. L’invalidità pensionabile, invece, è la riduzione della capacità lavorativa specifica per il lavoro che il richiedente svolge o ha svolto.

Pensione anticipata 2024 con Quota 97,6: ecco la soluzione

Infine, a 64 anni di età, quindi per i nati nel 1960, la pensione anticipata 2024 può essere ottenuta tramite il cosiddetto scivolo per i lavoratori usuranti. Bisogna svolgere lavori che non vanno confusi con quelli gravosi dell’Ape Sociale e della Quota 41 per i precoci. Possono avere accesso a questa misura le seguenti categorie:

Addetti a lavori usuranti

Addetti alla catena di montaggio

Lavoratori notturni

Autisti di mezzi di trasporto pubblico con massa complessiva non inferiore a 9 posti

Per quanto riguarda i requisiti per questa misura, servono: