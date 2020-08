Pensionato estero: la pensione dell’INPS non ostacola l’imposta sostitutiva del 7%

È possibile usufruire dell’imposta sostitutiva dell’IRPEF con aliquota del 7%, prevista per le persone fisiche titolari di redditi da pensione di fonte estera anche in considerazione che lo stesso percepisce oltre alle pensioni di fonte estera anche la pensione dall’INPS?

A questa domanda ha dato risposta l’Agenzia delle Entrate (Risposta n. 280 del 27 luglio 2020) ad apposito quesito posto da un contribuente iscritto dal 2006 all’AIRE (Anagrafica degli italiani residenti all’estero) di Boston, dove attualmente risiede ed il quale ha acquisito la cittadinanza italiana dopo aver contratto matrimonio con una donna del nostro Paese. Questi percepisce pensione da enti previdenziali esteri (avendo lavorato per diversi anni fuori dall’Italia) e percepisce altresì pensione dall’ente previdenziale italiano (INPS).

Il regime agevolato per pensionati esteri: il chiarimento del fisco

Il regime fiscale agevolato in esame è quello introdotto dal periodo di imposta 2019, a cui possono accedere le persone fisiche non residenti, titolari di redditi da pensione erogati da soggetti esteri, i quali trasferiscono la propria residenza fiscale in Italia ed in particolare nei comuni delle Regioni Sicilia, Calabria, Sardegna, Campania, Basilicata, Abruzzo, Molise e Puglia.

Questi soggetti possono optare per l’applicazione di un’imposta sostitutiva (con aliquota del 7%) sui redditi prodotti all’estero in luogo della disciplina ordinaria (la durata massima dell’opzione è di 10 anni e le modalità applicative sono state disciplinate con il Provvedimento del Direttore dell’Agenzia del 31 maggio 2019 Prot. n. 167878/2019). Tutti i chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate in merito a questo regime sono contenuti nella Circolare n. 21/E del 17 luglio 2020.

L’Amministrazione finanziaria, dopo aver ripercorso il contenuto della norma che prevede il regime di favore in esame, ritiene che nel caso oggetto del quesito, nel rispetto di tutte le condizioni previste, sarà possibile per il contribuente istante optare per l’imposta sostitutiva la quale sarà applicata solo sulle pensioni di fonte estera mentre sarà assoggettata a tassazione ordinaria la pensione percepita dall’INPS.

