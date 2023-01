Torna la patrimoniale su benzina e diesel. Quanto pesano le accise sui carburanti in Italia

Torna a salire il prezzo di benzina e diesel alla pompa. E proprio nel momento in cui scattano gli spostamenti dovuti alle feste di Capodanno. E’ la conseguenza dell’addio al taglio delle accise applicato lo scorso anno dal governo Draghi.

Il prezzo della benzina alla pompa servito supera 1,9 euro al litro, mentre il diesel raggiunge quota 2 euro. Secondo le stime di governo, nel 2022 la perdita di gettito per l’erario, dovuta al taglio delle accise, è stata di circa 7 miliardi di euro. Introiti che dal 1 gennaio 2023 tornano a pieno titolo.

Quanto pesano le accise sui carburanti

Ma quanto incidono le accise sul costo dei carburanti? A conti fatti, le accise sulla benzina pesano per 0,728 euro al litro, mentre quelle sul diesel per 0,617 euro al litro. Quindi circa il 40% per la benzina e il 31% per il diesel. Un salasso che dura ormai da quasi 90 anni, ai tempi della guerra in Etiopia.

Ma cosa sono esattamente le accise? Si tratta di tasse in misura fissa che lo Stato applica sul prezzo degli idrocarburi. In particolare sui carburanti per autotrazione. Valgono la bellezza di 24 miliardi di euro all’anno complessivamente, quanto una manovra finanziaria.

Introdotte sin dall’inizio degli anni ’30 del secolo scorso, le accise hanno finanziato improvvise emergenze naturali ed eventi militari. Ve ne sono ben 19 e vanno dal finanziamento alla Guerra d’Etiopia del 1935-36 ai terremoti del 2016 in Abruzzo.

Da notare che l’Italia non è l’unico Paese che applica le accise sui carburanti e non è nemmeno il più vessante. Gran Bretagna e Olanda fanno pagare di più. In classifica, ci collochiamo al settimo posto in Europa per il caro benzina.

Tutte le gabelle sui carburanti

Come detto, le accise su benzina e diesel sono ben 19, raggruppate dal 1995 in una unica tassa. Tuttavia volendo scomporre la gabella salta fuori una lista da far rabbrividire, anche perché tante tasse non hanno più ragione di esistere: